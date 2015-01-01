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Artstyle
Дизайнеры интерьера Орел
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Проекты

Новый проект
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    • Золотое сияние, Artstyle Artstyle Гостиная в классическом стиле
    Золотое сияние, Artstyle Artstyle Гостиная в классическом стиле
    Золотое сияние, Artstyle Artstyle Гостиная в классическом стиле
    +29
    Золотое сияние
    Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle Спальня в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle Спальня в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры, Artstyle Artstyle Спальня в классическом стиле
    +22
    Дизайн-проект квартиры
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 105 м2_ 2015г, Artstyle Artstyle Кухня в классическом стиле
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 105 м2_ 2015г, Artstyle Artstyle Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 105 м2_ 2015г, Artstyle Artstyle Гостиная в классическом стиле
    +22
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 105 м2_ 2015г
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г, Artstyle Artstyle Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г, Artstyle Artstyle Спальня в стиле модерн
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г, Artstyle Artstyle Спальня в стиле модерн
    +36
    Дизайн-проект трехкомнатной квартиры 94 м2, 2015г
    Дизайн-проект детской комнаты, Artstyle Artstyle Детская комната в стиле модерн
    Дизайн-проект детской комнаты, Artstyle Artstyle Детская комната в стиле модерн
    Дизайн-проект детской комнаты, Artstyle Artstyle Детская комната в стиле модерн
    +2
    Дизайн-проект детской комнаты
    Дизайн проект дома - 2 этаж - 106,9 м2, Artstyle Artstyle Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Дизайн проект дома - 2 этаж - 106,9 м2, Artstyle Artstyle Медиа комнаты в эклектичном стиле
    Дизайн проект дома - 2 этаж - 106,9 м2, Artstyle Artstyle Медиа комнаты в эклектичном стиле
    +21
    Дизайн проект дома - 2 этаж - 106,9 м2
    Показать все 10 проекты

    Свой дом, неважно какой он — роскошные апартаменты в престижном районе или однокомнатная квартира в типовом панельном доме, для каждого человека является тем единственным местом, где ему всегда должно быть комфортно и уютно. Наша студия создает интерьеры, в которых Вам будет комфортно жить, работать и отдыхать. Мы учтем все Ваши пожелания, особенности и увлечения.Опытный дизайнер поможет определиться с цветовым и стилевым решением интерьера, гармонично соединит пожелания всех членов семьи, а также предложит свои оригинальные идеи; решит важные вопросы перепланировки, подбора отделочных материалов, расположения осветительных приборов, зонирования квартиры, подготовит план расстановки мебели.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • загородных домов
    • дизайн интерьера общественных и коммерческих помещений
    • декорирование помещений
    • 3D-визуализация интерьеров
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    орел
    Адрес
    ул. Ломоносова, д. 6А, офис 312
    302020 Орел
    Россия
    +7-9066615011 www.artstyle.in
    Законное владение

    г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6А, офис 312

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