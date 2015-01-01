Свой дом, неважно какой он — роскошные апартаменты в престижном районе или однокомнатная квартира в типовом панельном доме, для каждого человека является тем единственным местом, где ему всегда должно быть комфортно и уютно. Наша студия создает интерьеры, в которых Вам будет комфортно жить, работать и отдыхать. Мы учтем все Ваши пожелания, особенности и увлечения.Опытный дизайнер поможет определиться с цветовым и стилевым решением интерьера, гармонично соединит пожелания всех членов семьи, а также предложит свои оригинальные идеи; решит важные вопросы перепланировки, подбора отделочных материалов, расположения осветительных приборов, зонирования квартиры, подготовит план расстановки мебели.