Allover Graphics — первое граффити-агентство в России, предлагающее услуги коммерческого граффити-оформления с 2007 года.
Компания объединяет более 100 лучших граффитчиков и стрит-артистов страны, а также зарубежных партнеров. Комбинируя состав и численность творческих групп, мы в силах выполнить проекты любой стилистики и масштаба.
За время существования агентства реализовано более 500 проектов для частных и юридических лиц, в числе которых Adidas, BMW, Mail.Ru, Starbucks, Театр “Практика”.
Мы стремимся к формированию долгосрочных отношений с клиентами и предлагаем лучший сервис на рынке по разумной цене.
Наш клиент дорожит своим временем и доверяет профессионалам. Надеемся, это вы.
Искренне,
Команда Allover Graphics
- Услуги
- Граффити оформление
- роспись стен
- оформление фасадов зданий
- роспись фасадов
- креативная навигация
- каллиграфия
- 3D-граффити
- оптические иллюзии
- оформление меню
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- Регионы обслуживания
- Москва, Россия и мир
- Награды компании
- Креатив года по версии журнала
ЦОДы.рф
- Адрес
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Кузнецкий Мост, 12, офис 501
115054 Москва
Россия
+7-4993905737 www.allovergraphics.ru