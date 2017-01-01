Allover Graphics — первое граффити-агентство в России, предлагающее услуги коммерческого граффити-оформления с 2007 года.

Компания объединяет более 100 лучших граффитчиков и стрит-артистов страны, а также зарубежных партнеров. Комбинируя состав и численность творческих групп, мы в силах выполнить проекты любой стилистики и масштаба.

За время существования агентства реализовано более 500 проектов для частных и юридических лиц, в числе которых Adidas, BMW, Mail.Ru, Starbucks, Театр “Практика”.

Мы стремимся к формированию долгосрочных отношений с клиентами и предлагаем лучший сервис на рынке по разумной цене.

Наш клиент дорожит своим временем и доверяет профессионалам. Надеемся, это вы.

Искренне,

Команда Allover Graphics