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Allover Graphics
Художники и ремесленники Москва
Обзор 15Проекты (15) 0Книги идей (0)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Кафе Bon Pain, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе Bon Pain, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе Bon Pain, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Кафе Bon Pain
    Роспись в офисе «Колизей» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Роспись в офисе «Колизей» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Роспись в офисе «Колизей» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Роспись в офисе «Колизей» для Ticketland
    Детское кафе «Заяц и Шляпа», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Детское кафе «Заяц и Шляпа», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Детское кафе «Заяц и Шляпа», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Детское кафе «Заяц и Шляпа»
    Роспись стены «Форум» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Роспись стены «Форум» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Роспись стены «Форум» для Ticketland, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Роспись стены «Форум» для Ticketland
    Школа танцев «D Сити», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Школа танцев «D Сити», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Школа танцев «D Сити», Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    Школа танцев «D Сити»
    3d-пролом для кафе Big Bite, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    3d-пролом для кафе Big Bite, Allover Graphics Allover Graphics Конференц-центры в стиле лофт
    3d-пролом для кафе Big Bite
    Показать все 15 проекты

    Allover Graphics — первое граффити-агентство в России, предлагающее услуги коммерческого граффити-оформления с 2007 года.

    Компания объединяет более 100 лучших граффитчиков и стрит-артистов страны, а также зарубежных партнеров. Комбинируя состав и численность творческих групп, мы в силах выполнить проекты любой стилистики и масштаба.

    За время существования агентства реализовано более 500 проектов для частных и юридических лиц, в числе которых Adidas, BMW, Mail.Ru, Starbucks, Театр “Практика”. 

    Мы стремимся к формированию долгосрочных отношений с клиентами и предлагаем лучший сервис на рынке по разумной цене. 

    Наш клиент дорожит своим временем и доверяет профессионалам. Надеемся, это вы. 

    Искренне,

    Команда Allover Graphics

    Услуги
    • Граффити оформление
    • роспись стен
    • оформление фасадов зданий
    • роспись фасадов
    • креативная навигация
    • каллиграфия
    • 3D-граффити
    • оптические иллюзии
    • оформление меню
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва, Россия и мир
    Награды компании
    Креатив года по версии журнала ЦОДы.рф
    Адрес
    Кузнецкий Мост, 12, офис 501
    115054 Москва
    Россия
    +7-4993905737 www.allovergraphics.ru

    Отзыв

    GPN GPN
    больше 4 лет назад
    Кирилл Тиненин
    больше 4 лет назад
    KATYA ELIZAROVA
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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