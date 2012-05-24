Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Ольга Куликовская-Эшби
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Гостиная в рустикальном стиле
    Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Гостиная в рустикальном стиле
    Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе, Ольга Куликовская-Эшби Ольга Куликовская-Эшби Гостиная в рустикальном стиле
    +32
    Деревянный дом 350 кв. м на Дмитровском шоссе

    Молодой талантливый, но уже достаточно опытный декоратор. Получила диплом одной из лучших в Европе школ дизайна интерьера «Детали». После успешного окончания школы-студии продолжила образование в институте Lorenzode Medici (Флоренция) а так же проходила стажировку в KLC London. Член Объединения Декораторов Интерьера.

    Благодаря широкому кругозору, тонкому вкусу, постоянным путешествиям и посещению лучших профессиональных выставок (iSaloni/Милан, MAISON&OBJET/Париж), Ольга создает авторские интерьеры в различных стилях от шале до лофта. Источником вдохновения для Ольги всегда служит многогранная и неповторимая личность заказчика, что и делает интерьер особенным, а самое главное по настоящему комфортным для самого клиента и его семьи. Главным приоритетом для нее всегда остается единство интерьера и человека живущего в нем. Для того, чтобы самые неординарные желания заказчика стали реальностью и самые необычные пространства были рационально использованы, Ольга большую часть мебели изготавливает на заказ по собственным чертежам, а так же помогает клиенту в выборе предметов искусства. Среди текущих проектов Ольги - частная резиденция на Рублевском шоссе и Деревянный дом на Киевском шоссе. Принимает участие в ТВ программах таких как Квартирный Вопрос

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    000000 Москва
    Россия
    +7-9099525522 olgakulikovskaia.com

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element