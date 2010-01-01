Студия основана архитектором Мариной Измайловой в 2010 году. Основные направления- дизайн интерьеров, малые архитектурные формы и предметный дизайн
- Услуги
- планировочные решения
- ручные эскизы
- 3D визуализация
- строительная документация
- сметы
- согласование перепланировок
- авторское сопровождение
- разработка мебели и аксессуаров
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- Регионы обслуживания
- РФ и Москва
- Адрес
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109431 Москва
Россия
+7-4955457430 www.archwood.ru
Законное владение
г. Москва, ул. Привольная, дом 57, корпус 2, к. 62