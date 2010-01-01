Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ARCHWOOD, дизайн-бюро
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уютная трансформация, ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Столовая комната в скандинавском стиле Дерево Черный
    Уютная трансформация, ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Кухня в скандинавском стиле Дерево Белый
    Уютная трансформация, ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Дерево Белый
    +3
    Уютная трансформация
    Проект в ЖК "Да Винчи", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Кухня в тропическом стиле Дерево Красный
    Проект в ЖК "Да Винчи", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Гостиная в тропическом стиле Дерево Красный
    Проект в ЖК "Да Винчи", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Спальня в тропическом стиле
    +4
    Проект в ЖК "Да Винчи"
    Проект квартиры в ЖК "Аэробус", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Гостиная в стиле лофт Серый
    Проект квартиры в ЖК "Аэробус", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Спальня в стиле лофт Серый
    Проект квартиры в ЖК "Аэробус", ARCHWOOD, дизайн-бюро ARCHWOOD, дизайн-бюро Рабочий кабинет в стиле лофт Серый
    +2
    Проект квартиры в ЖК "Аэробус"

    Студия основана архитектором Мариной Измайловой в 2010 году. Основные направления- дизайн интерьеров, малые архитектурные формы и предметный дизайн

    Услуги
    • планировочные решения
    • ручные эскизы
    • 3D визуализация
    • строительная документация
    • сметы
    • согласование перепланировок
    • авторское сопровождение
    • разработка мебели и аксессуаров
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    РФ и Москва
    Адрес
    109431 Москва
    Россия
    +7-4955457430 www.archwood.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Привольная, дом 57, корпус 2, к. 62

      Add SEO element