ROOMERS – это особенная коллекция, воплощение всего самого лучшего, модного и новаторского в мире дизайнерской мебели, предметов декора и стильных аксессуаров.

Интерьерные решения от ROOMERS в буквальном смысле не имеют границ. Мебель, предметы декора, светильники и аксессуары тщательно отбираются по всему миру – в последних коллекциях знаменитых дизайнеров и культовых брендов, среди искусных работ hand-made мастеров Европы и Юго-Восточной Азии во время большого и увлекательного путешествия, организованного именно с этой целью.

Мебель, свет, аксессуары и декор от ROOMERS наполнены особой атмосферой странствий и искренней любовью к жизни.

Интерьерные решения от ROOMERS – всегда актуальны, более того, они - на острие моды.