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ROOMERS
Мебель и аксессуары Москва, Россия
Обзор 32Проекты (32) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ВОЛНА, ROOMERS ROOMERS Гостиная в средиземноморском стиле Камень Бирюзовый
    ВОЛНА
    RUSKI, ROOMERS ROOMERS Гостиная в стиле лофт Камень Серый
    RUSKI
    КЛЕВО, ROOMERS ROOMERS Гостиная в средиземноморском стиле Дерево Белый
    КЛЕВО
    Moregrill, ROOMERS ROOMERS Гостиная в средиземноморском стиле Дерево Бирюзовый
    Moregrill
    ГАЛЯ ГУЛЯЙ, ROOMERS ROOMERS ГостинаяАксессуары и декорации Изделия из древесины Бежевый
    ГАЛЯ ГУЛЯЙ, ROOMERS ROOMERS ГостинаяАксессуары и декорации Керамика Бежевый
    ГАЛЯ ГУЛЯЙ, ROOMERS ROOMERS Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Бамбук Бежевый
    +3
    ГАЛЯ ГУЛЯЙ
    STEAKHOUSE, ROOMERS ROOMERS Балкон и терраса в стиле модерн Алюминий / Цинк Бежевый
    STEAKHOUSE, ROOMERS ROOMERS Балкон и терраса в стиле модерн Бамбук Бежевый
    STEAKHOUSE, ROOMERS ROOMERS Балкон и терраса в стиле модерн Алюминий / Цинк Бежевый
    +2
    STEAKHOUSE
    Показать все 32 проекты

    ROOMERS – это особенная коллекция, воплощение всего самого лучшего, модного и новаторского в мире дизайнерской мебели, предметов декора и стильных аксессуаров.

    Интерьерные решения от ROOMERS в буквальном смысле не имеют границ. Мебель, предметы декора, светильники и аксессуары тщательно отбираются по всему миру – в последних коллекциях знаменитых дизайнеров и культовых брендов, среди искусных работ hand-made мастеров Европы и Юго-Восточной Азии во время большого и увлекательного путешествия, организованного именно с этой целью.

    Мебель, свет, аксессуары и декор от ROOMERS наполнены особой атмосферой странствий и искренней любовью к жизни. 

    Интерьерные решения от ROOMERS – всегда актуальны, более того, они - на острие моды.

    Услуги
    • Продажа мебели
    • декора
    • аксессуаров
    • посуды
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Москва, Россия
    Адрес
    Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 2/4 стр. 4, ROOMERS.
    127051 Москва, Россия
    Россия
    +7-9850630369 www.roomers.ru
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