ROOMERS – это особенная коллекция, воплощение всего самого лучшего, модного и новаторского в мире дизайнерской мебели, предметов декора и стильных аксессуаров.
Интерьерные решения от ROOMERS в буквальном смысле не имеют границ. Мебель, предметы декора, светильники и аксессуары тщательно отбираются по всему миру – в последних коллекциях знаменитых дизайнеров и культовых брендов, среди искусных работ hand-made мастеров Европы и Юго-Восточной Азии во время большого и увлекательного путешествия, организованного именно с этой целью.
Мебель, свет, аксессуары и декор от ROOMERS наполнены особой атмосферой странствий и искренней любовью к жизни.
Интерьерные решения от ROOMERS – всегда актуальны, более того, они - на острие моды.
- Услуги
- Продажа мебели
- декора
- аксессуаров
- посуды
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Москва, Россия
- Адрес
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Москва, Малая Сухаревская площадь, д. 2/4 стр. 4, ROOMERS.
127051 Москва, Россия
Россия
+7-9850630369 www.roomers.ru