Известный

московский художник Владимир Ковалев давно избрал керамику себе в соавторы. И этот плодотворный творческий союз на протяжении многих лет рождает замечательные произведения искусства и уникальные предметы интерьера.

Керамика Ковалева подлинно авторская. Он не повторяет прототипы, а живо, свежо и остроумно разыгрывает свою творческую программу. Его почерк узнаваем и любим.

Каждая работа Владимира Ковалева , будь то камин, панно, керамический сосуд или садовый светильник, являет собой уникальный скульптурный объект, способный объединить в единое целое весь интерьер и не потерять при этом своей самобытности.

Приобретать керамику Владимира Ковалева становится модным, и настоящие ценители искусства стремятся украсить свой дом его работами.

Кроме того, керамику Ковалева можно встретить в музеях, галереях и частных коллекциях России, Германии, Англии, Франции, Голландии, Японии и США.

"Моя духовная задача как художника-керамиста и исследователя состоит в том, чтобы в доступной форме рассказать о положительном влиянии керамики на каждого человека через божественную радугу цвета, художественный символизм и живую глину".

Ковалев В.П.