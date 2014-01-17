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ООО <q>Арт-керамика Владимира Ковалева</q>
Художники и ремесленники Москва
Обзор 14Проекты (14) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Русская печь "Сказка", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары Глина Белый
    Русская печь "Сказка", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары Глина Белый
    Русская печь "Сказка", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' ГостинаяКамины и аксессуары Глина Белый
    +8
    Русская печь "Сказка"
    Декор интерьера «Осень». ЖК "Park Residence", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Декор интерьера «Осень». ЖК "Park Residence", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Ванная комната в эклектичном стиле
    Декор интерьера «Осень». ЖК "Park Residence", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +4
    Декор интерьера «Осень». ЖК "Park Residence"
    Украшение фасада медальонами, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    Украшение фасада медальонами, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    Украшение фасада медальонами, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    +4
    Украшение фасада медальонами
    Архитектурный декор «Листья», ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    Архитектурный декор «Листья», ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    Архитектурный декор «Листья», ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Дома в эклектичном стиле
    +3
    Архитектурный декор «Листья»
    Декоративное панно "Город", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Произведения искусстваХудожественные изделия
    Декоративное панно "Город", ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Произведения искусстваХудожественные изделия
    Декоративное панно "Город"
    Оформление сауны, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Спа в стиле модерн
    Оформление сауны, ООО "Арт-керамика Владимира Ковалева" ООО 'Арт-керамика Владимира Ковалева' Спа в стиле модерн
    Оформление сауны
    Показать все 14 проекты

    Известный
    московский художник Владимир Ковалев давно избрал керамику себе в соавторы. И этот плодотворный творческий союз на протяжении многих лет рождает замечательные произведения искусства и уникальные предметы интерьера.

    Керамика Ковалева подлинно авторская. Он не повторяет прототипы, а живо, свежо и остроумно разыгрывает свою творческую программу. Его почерк узнаваем и любим.

    Каждая работа Владимира Ковалева , будь то камин, панно, керамический сосуд или садовый светильник, являет собой уникальный скульптурный объект, способный объединить в единое целое весь интерьер и не потерять при этом своей самобытности.

    Приобретать керамику Владимира Ковалева становится модным, и настоящие ценители искусства стремятся украсить свой дом его работами.

    Кроме того, керамику Ковалева можно встретить в музеях, галереях и частных коллекциях России, Германии, Англии, Франции, Голландии, Японии и США.

          "Моя духовная задача как художника-керамиста и исследователя состоит в том, чтобы в доступной форме рассказать о положительном влиянии керамики на каждого человека через божественную радугу цвета, художественный символизм и живую глину".

                                                                                                                                                                                 Ковалев В.П.

    Услуги
    • Камины и печи
    • фасадный декор
    • парковая скульптура
    • декоративные панно
    • Декор интерьера
    • светильники
    • оформление бассейнов и фонтанов
    • малые формы
    • плитка
    • Показать все 9 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • поставки по всему миру
    Адрес
    127299 Москва
    Россия
    +7-9166531931 kovalev-ceramics.com
    Законное владение

    Москва улица Большая Академическая, дом 4, офис 1а

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