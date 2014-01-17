Известный
московский художник Владимир Ковалев давно избрал керамику себе в соавторы. И этот плодотворный творческий союз на протяжении многих лет рождает замечательные произведения искусства и уникальные предметы интерьера.
Керамика Ковалева подлинно авторская. Он не повторяет прототипы, а живо, свежо и остроумно разыгрывает свою творческую программу. Его почерк узнаваем и любим.
Каждая работа Владимира Ковалева , будь то камин, панно, керамический сосуд или садовый светильник, являет собой уникальный скульптурный объект, способный объединить в единое целое весь интерьер и не потерять при этом своей самобытности.
Приобретать керамику Владимира Ковалева становится модным, и настоящие ценители искусства стремятся украсить свой дом его работами.
Кроме того, керамику Ковалева можно встретить в музеях, галереях и частных коллекциях России, Германии, Англии, Франции, Голландии, Японии и США.
"Моя духовная задача как художника-керамиста и исследователя состоит в том, чтобы в доступной форме рассказать о положительном влиянии керамики на каждого человека через божественную радугу цвета, художественный символизм и живую глину".
Ковалев В.П.
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- Адрес
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Россия
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Москва улица Большая Академическая, дом 4, офис 1а