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SVPREMVS
Дизайнеры интерьера Иркутск
Обзор 13Проекты (13) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • INCOGNITO, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    INCOGNITO, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    INCOGNITO, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    +14
    INCOGNITO
    Shadow House, SVPREMVS SVPREMVS Загородные дома
    Shadow House, SVPREMVS SVPREMVS Загородные дома
    Shadow House, SVPREMVS SVPREMVS Загородные дома
    +7
    Shadow House
    ALTER EGO, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле минимализм
    ALTER EGO, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле минимализм
    ALTER EGO, SVPREMVS SVPREMVS Кухня в стиле минимализм
    +21
    ALTER EGO
    IMPERIUM, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    IMPERIUM, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    IMPERIUM, SVPREMVS SVPREMVS Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    IMPERIUM
    Art Brut, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле лофт
    Art Brut, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле лофт
    Art Brut, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле лофт
    +11
    Art Brut
    Alchemy, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле минимализм
    Alchemy, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле минимализм
    Alchemy, SVPREMVS SVPREMVS Гостиная в стиле минимализм
    +11
    Alchemy
    Показать все 13 проекты

    • АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей, таунхаусов и жилых комплексов.

    • ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок, деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.

    • ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.

    • АВТОРСКАЯ МЕБЕЛЬ Дизайн мебели: кухни, гостиные, кабинеты, гардеробные, библиотеки, шкафы, столы, светильники, кованная мебель. Разработка декоративных элементов интерьера.

    • ДЕКОРИРОВАНИЕ Подбор мебели, светильников, текстиля, отделочных материалов и аксессуаров для интерьеров. Выбор колористического решения и дизайн освещения.

    • 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Построение точных 3D моделей любой сложности, по готовым проектам/эскизам, с последующей визуализацией в нужном ракурсе и окружении, для создания реалистичных презентаций архитектурных и концептуальных объектов. Используемые новейшие технологии компьютерной графики позволяют создавать изображения максимально приближенные к реальности.

    • 3D АНИМАЦИЯ Создание презентационного и рекламного видео.

    • ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Разработка стиля участка. Создание проекта озеленения и благоустройства. Проектирование садово-парковой архитектуры, водоёмов, прудов, бассейнов, систем освещения и полива.

    • АВТОРСКИЙ НАДЗОР Комплекс мероприятий, осуществляемый для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-стилистических, строительных и других технических решений и показателей вводимого в эксплуатацию объекта решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной Заказчиком проектной документации.

    • ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМА) Создание фирменного стиля компаний, разработка логотипов, ребрендинг. Широкий спектр рекламной продукции: наружная реклама (баннеры, световые короба и объемные рекламные конструкции), полиграфия (корпоративные визитные карточки, буклеты, макеты для размещения в печатных изданиях, каталоги). Дизайн оборудования для проведения выставок и презентаций.

    • ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ Эксклюзивные природные и фантастические пейзажи созданные средствами трехмерной компьютерной графики.

    • HIGH-END АУДИО Разработка и штучное производство High-End аудио аппаратуры. Ламповые High-End усилители для стерео и кино, рупорные акустические системы, плазменные высокочастотные излучатели, усилительные модули и профессиональные усилители высокой мощности класса D.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн интерьеров
    • 3D Визуализация
    • High-End
    Регионы обслуживания
    • Иркутск
    • Ангарск
    • Сочи
    • Адлер
    Награды компании
    • Сайт Российский производитель акустики:
    • Золотой финалист – SilverAudioDesign 
    • http://www.dailycomm.ru/m/23042/
    • Чемпионат по дизайну ARCHIPROFI
    • ПОБЕДИТЕЛЬ в конкурсе Лучшие обои в интерьере 2019 (3-й четвертьфинал)
    • ВТОРОЕ МЕСТО
    • в номинации «Гостиная»
    • https://archiprofi.ru/competition/luchshie-oboi-v-interere-4/finalists/
    • Показать все 9 награды
    Адрес
    Сибирских Партизан 28
    664020 Иркутск
    Россия
    +7-9646552138 www.svpremvs.com

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