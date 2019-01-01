• АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей, таунхаусов и жилых комплексов.
• ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок, деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.
• ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.
• АВТОРСКАЯ МЕБЕЛЬ Дизайн мебели: кухни, гостиные, кабинеты, гардеробные, библиотеки, шкафы, столы, светильники, кованная мебель. Разработка декоративных элементов интерьера.
• ДЕКОРИРОВАНИЕ Подбор мебели, светильников, текстиля, отделочных материалов и аксессуаров для интерьеров. Выбор колористического решения и дизайн освещения.
• 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Построение точных 3D моделей любой сложности, по готовым проектам/эскизам, с последующей визуализацией в нужном ракурсе и окружении, для создания реалистичных презентаций архитектурных и концептуальных объектов. Используемые новейшие технологии компьютерной графики позволяют создавать изображения максимально приближенные к реальности.
• 3D АНИМАЦИЯ Создание презентационного и рекламного видео.
• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Разработка стиля участка. Создание проекта озеленения и благоустройства. Проектирование садово-парковой архитектуры, водоёмов, прудов, бассейнов, систем освещения и полива.
• АВТОРСКИЙ НАДЗОР Комплекс мероприятий, осуществляемый для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-стилистических, строительных и других технических решений и показателей вводимого в эксплуатацию объекта решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной Заказчиком проектной документации.
• ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМА) Создание фирменного стиля компаний, разработка логотипов, ребрендинг. Широкий спектр рекламной продукции: наружная реклама (баннеры, световые короба и объемные рекламные конструкции), полиграфия (корпоративные визитные карточки, буклеты, макеты для размещения в печатных изданиях, каталоги). Дизайн оборудования для проведения выставок и презентаций.
• ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ Эксклюзивные природные и фантастические пейзажи созданные средствами трехмерной компьютерной графики.
• HIGH-END АУДИО Разработка и штучное производство High-End аудио аппаратуры. Ламповые High-End усилители для стерео и кино, рупорные акустические системы, плазменные высокочастотные излучатели, усилительные модули и профессиональные усилители высокой мощности класса D.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн интерьеров
- 3D Визуализация
- High-End
- Регионы обслуживания
- Иркутск
- Ангарск
- Сочи
- Адлер
- Награды компании
- Сайт
Российский производитель акустики:
- Золотой финалист – SilverAudioDesign
- http://www.dailycomm.ru/m/23042/
- Чемпионат по дизайну ARCHIPROFI
- ПОБЕДИТЕЛЬ в конкурсе Лучшие обои в интерьере 2019 (3-й четвертьфинал)
- ВТОРОЕ МЕСТО
- в номинации «Гостиная»
- https://archiprofi.ru/competition/luchshie-oboi-v-interere-4/finalists/
- Показать все 9 награды
- Сайт
- Адрес
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Сибирских Партизан 28
664020 Иркутск
Россия
+7-9646552138 www.svpremvs.com