• АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Архитектурное проектирование бизнес центров,торгово-развлекательных комплексов, кинотеатров,ресторанов, клубов, гостиниц, спортивно-оздоровительных центров,офисных и административных зданий, резиденций, коттеджей, таунхаусов и жилых комплексов.

• ДИЗАЙН ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн-проектов интерьеров апартаментов, резиденций, коттеджей, таунхаусов, бутиков, шоурумов, отелей и гостиниц, презентаций, выставок, деловых и бизнес центров, офисов, кабинетов руководителей, конференц-залов, зон ресепшен, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов.

• ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРОВ Разработка дизайн проектов реконструкций фасадов, входных групп, малых архитектурных форм. Архитектурное освещение сооружений.

• АВТОРСКАЯ МЕБЕЛЬ Дизайн мебели: кухни, гостиные, кабинеты, гардеробные, библиотеки, шкафы, столы, светильники, кованная мебель. Разработка декоративных элементов интерьера.

• ДЕКОРИРОВАНИЕ Подбор мебели, светильников, текстиля, отделочных материалов и аксессуаров для интерьеров. Выбор колористического решения и дизайн освещения.

• 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Построение точных 3D моделей любой сложности, по готовым проектам/эскизам, с последующей визуализацией в нужном ракурсе и окружении, для создания реалистичных презентаций архитектурных и концептуальных объектов. Используемые новейшие технологии компьютерной графики позволяют создавать изображения максимально приближенные к реальности.

• 3D АНИМАЦИЯ Создание презентационного и рекламного видео.

• ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН Разработка стиля участка. Создание проекта озеленения и благоустройства. Проектирование садово-парковой архитектуры, водоёмов, прудов, бассейнов, систем освещения и полива.

• АВТОРСКИЙ НАДЗОР Комплекс мероприятий, осуществляемый для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-стилистических, строительных и других технических решений и показателей вводимого в эксплуатацию объекта решениям и показателям, предусмотренным в утвержденной Заказчиком проектной документации.

• ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН (ПОЛИГРАФИЯ, РЕКЛАМА) Создание фирменного стиля компаний, разработка логотипов, ребрендинг. Широкий спектр рекламной продукции: наружная реклама (баннеры, световые короба и объемные рекламные конструкции), полиграфия (корпоративные визитные карточки, буклеты, макеты для размещения в печатных изданиях, каталоги). Дизайн оборудования для проведения выставок и презентаций.

• ЦИФРОВАЯ ЖИВОПИСЬ Эксклюзивные природные и фантастические пейзажи созданные средствами трехмерной компьютерной графики.

• HIGH-END АУДИО Разработка и штучное производство High-End аудио аппаратуры. Ламповые High-End усилители для стерео и кино, рупорные акустические системы, плазменные высокочастотные излучатели, усилительные модули и профессиональные усилители высокой мощности класса D.