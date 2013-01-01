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Марина Петрова
Дизайнеры интерьера Харьков
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Обложка, Марина Петрова Марина Петрова Гостиная в стиле модерн
    Обложка

    Публикации, конкурсы:

    "АрхИдея" № 12-1 (112) декабрь 2014-январь 2015  http://archidea.com.ua/Magazine/s/2014_dekabr-yanvar12/ "AрхИдея" № 4 (98) апрель 2013  http://archidea.com.ua/Magazine/s/2013_aprel_4/ "Лучшие интерьеры"март 2013 №115 ХIХ смотр конкурс дипломных проектов выпускников архитектурных и художественных специальностей высших учебных заведений Украины.Награждена дипломом 3-й степени специалиста. 2010 г.

    Регионы обслуживания
    Харьков
    Адрес
    61000 Харьков
    Украина
    designi11.ilconte.ru
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