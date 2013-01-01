Публикации, конкурсы:
"АрхИдея" № 12-1 (112) декабрь 2014-январь 2015 http://archidea.com.ua/Magazine/s/2014_dekabr-yanvar12/ "AрхИдея" № 4 (98) апрель 2013 http://archidea.com.ua/Magazine/s/2013_aprel_4/ "Лучшие интерьеры"март 2013 №115 ХIХ смотр конкурс дипломных проектов выпускников архитектурных и художественных специальностей высших учебных заведений Украины.Награждена дипломом 3-й степени специалиста. 2010 г.
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Адрес
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61000 Харьков
Украина
designi11.ilconte.ru