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Надежда Шульга
Дизайнеры интерьера Kyiv
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Spring vibes apartment, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Белый
    Spring vibes apartment, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Плитка Белый
    Spring vibes apartment, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Белый
    +22
    Spring vibes apartment
    Natural minimalism, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Плитка Серый
    Natural minimalism, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Плитка Серый
    Natural minimalism, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Плитка Серый
    +24
    Natural minimalism
    Shadows of grey, Надежда Шульга Надежда Шульга Гостиная в стиле минимализм Серый
    Shadows of grey, Надежда Шульга Надежда Шульга Гостиная в стиле минимализм Серый
    Shadows of grey, Надежда Шульга Надежда Шульга Столовая комната в стиле минимализм Дерево Серый
    +8
    Shadows of grey
    Cosy loft, Надежда Шульга Надежда Шульга Гостиная в стиле лофт Многоцветный
    Cosy loft, Надежда Шульга Надежда Шульга Гостиная в стиле лофт Многоцветный
    Cosy loft, Надежда Шульга Надежда Шульга Гостиная в стиле лофт Многоцветный
    +11
    Cosy loft
    Summer and Scandinavian, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Белый
    Summer and Scandinavian, Надежда Шульга Надежда Шульга Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Белый
    Summer and Scandinavian, Надежда Шульга Надежда Шульга Кухня в скандинавском стиле Белый
    +11
    Summer and Scandinavian

    Под брендом HB INTERIORS создаются комфортные, атмосферные, функциональные интерьеры, а также предметы дизайна. Но мы готовы помочь не только с интерьерами, а также по части архитектуры. Наша концепция - создание пространства в котором человеку будет комфортно, оно будет оригинально и удобно для проживания или использования.

    У каждого человека есть представление об его идеальном пространстве,которое удовлетворяло бы потребности, приносило приятные эмоции и способствовало отдыху. Все возможно создать если преодолеть границы и стереотипы, найти компромис, воплотить Ваши мечты и желания в реальность. Мы полны идей и желания привнести в жизнь каждого что то хорошее и прекрасное! Давайте же создадим вам квартиру/дом/офис/шоурум/кафе или другое пространство мечты!

    Услуги
    Дизайн интерьера, предметный дизайн и Графика
    Регионы обслуживания
    Украина
    Адрес
    01001 Kyiv
    Украина
    www.hbinteriorsua.com
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