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Все мы хотим, чтобы интерьер наших комнат был не только удобным для жизни, но и каким-то образом отображал индивидуальность нашего характера, мировоззрения, соответствовал нашему внутреннему миру.
Всем нам известно, насколько важна спальня! Это та часть дома, где мы проводим большую часть своего времени, расслабляясь с хорошей книгой, наслаждаясь сном и компанией близкого человека.
Кухня – это комната,
которая есть в каждом доме. Маленькая
она или большая, открытая и просторная
или маленькая и компактная – без этого
помещения в доме или квартире не обойтись.