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neretina
Дизайнеры интерьера Odintsovo
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    • Фото обложки, neretina neretina Столовая комната в стиле модерн
    Фото обложки

    Здравствуйте! Меня зовут Неретина Ирина – я дизайнер интерьеров, выпускница лондонской школы дизайна Rhodec International, член международного клуба дизайнеров и архитекторов Rockwell Group. Обычно, мне доверяют воплощение мечты!

    Я создаю разные интерьеры, однако особенно приятно работать с теми, в которых должна быть отражена семейная история и индивидуальность хозяев. Потому что в этом случае, Ваш дом становится уникальным. Он начинает приносить особое удовольствие Вам, а я могу сказать, что созданные мной интерьеры – продолжение вашего Я.

    Для меня важно, чтобы интерьер, созданный для Вас, стал максимально функциональным, комфортным, стильным и статусным. Словом, таким, который способен произвести впечатление на гостей, а также привнести в вашу жизнь чувство уюта и удовлетворения своей жизнью! Таким, который поможет воспитать ваших детей здоровыми, успешными и уважаемыми людьми. Таким, где будет прослеживаться семейная история, ее традиции!

    Кроме того, моя цель, с помощью дизайн-проекта и авторского надзора сгладить все возможные тяготы будущего ремонта! Ведь дизайн-проект - это своего рода, четкий план действий, который позволяет Вам увидеть картину в целом. Благодаря его наличию, Вы будете хорошо представлять себе весь рабочий процесс и контролировать его конечный результат!

    Создать ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ не так просто, однако у меня есть необходимые знания и навыки для этой интересной и сложной задачи!

    Семейные фотографии, расположенные на виду, всегда наполняют дом теплотой и положительными эмоциями, делая семью крепче. Именно поэтому я предлагаю Вам заказать пакет Premium сейчас, и получить 50% скидку на фотосессию у талантливого фотографа Альбины Боутс (пакет Семейная фотосъемка (более двух человек)). Ознакомьтесь с ее работами на сайте www.boutsphoto.com.

    Звоните или пишите мне, и мы вместе пройдем интересный путь от мечты к реальности.

    Услуги
    • Создание дизайн-проекта квартиры
    • дома. Составление проектной документации для перепланировки
    • ремонта квартиры
    • дома
    • содействие в согласовании перепланировки. Подбор материалов
    • мебели
    • аксессуаров. Авторский надзор над процессом выполнения ремонтных работ. Создание проекта организации пространства с учетом Фен-Шуй. Все это поможет сберечь ваши нервы
    • время и деньги.
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    Регионы обслуживания
    Moscow, russia и Odintsovo
    Адрес
    143005 Odintsovo
    Россия
    +7-9163398308 www.ineretina.com
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