Здравствуйте! Меня зовут Неретина Ирина – я дизайнер интерьеров, выпускница лондонской школы дизайна Rhodec International, член международного клуба дизайнеров и архитекторов Rockwell Group. Обычно, мне доверяют воплощение мечты!

Я создаю разные интерьеры, однако особенно приятно работать с теми, в которых должна быть отражена семейная история и индивидуальность хозяев. Потому что в этом случае, Ваш дом становится уникальным. Он начинает приносить особое удовольствие Вам, а я могу сказать, что созданные мной интерьеры – продолжение вашего Я.

Для меня важно, чтобы интерьер, созданный для Вас, стал максимально функциональным, комфортным, стильным и статусным. Словом, таким, который способен произвести впечатление на гостей, а также привнести в вашу жизнь чувство уюта и удовлетворения своей жизнью! Таким, который поможет воспитать ваших детей здоровыми, успешными и уважаемыми людьми. Таким, где будет прослеживаться семейная история, ее традиции!

Кроме того, моя цель, с помощью дизайн-проекта и авторского надзора сгладить все возможные тяготы будущего ремонта! Ведь дизайн-проект - это своего рода, четкий план действий, который позволяет Вам увидеть картину в целом. Благодаря его наличию, Вы будете хорошо представлять себе весь рабочий процесс и контролировать его конечный результат!

Создать ДОМ, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ не так просто, однако у меня есть необходимые знания и навыки для этой интересной и сложной задачи!

Семейные фотографии, расположенные на виду, всегда наполняют дом теплотой и положительными эмоциями, делая семью крепче. Именно поэтому я предлагаю Вам заказать пакет Premium сейчас, и получить 50% скидку на фотосессию у талантливого фотографа Альбины Боутс (пакет Семейная фотосъемка (более двух человек)). Ознакомьтесь с ее работами на сайте www.boutsphoto.com.

Звоните или пишите мне, и мы вместе пройдем интересный путь от мечты к реальности.