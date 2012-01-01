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Алина Насонова
Дизайнеры интерьера Тула
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Заречье, Алина Насонова Алина Насонова Кухня в классическом стиле Бежевый
    Дом в Заречье, Алина Насонова Алина Насонова Кухня в классическом стиле Белый
    Дом в Заречье, Алина Насонова Алина Насонова Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    +4
    Дом в Заречье
    Кабинет, Алина Насонова Алина Насонова Рабочий кабинет в классическом стиле
    Кабинет, Алина Насонова Алина Насонова Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Кабинет, Алина Насонова Алина Насонова Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +1
    Кабинет
    Дизайн спальни в Туле, Алина Насонова Алина Насонова Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальни в Туле, Алина Насонова Алина Насонова Спальня в стиле модерн
    Дизайн спальни в Туле, Алина Насонова Алина Насонова Спальня в стиле модерн
    +1
    Дизайн спальни в Туле
    Квартира в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Столовая комната в классическом стиле
    Квартира в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в классическом стиле
    Квартира в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Столовая комната в классическом стиле
    +9
    Квартира в Новомосковске
    Дизайн квартиры в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн квартиры в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн квартиры в Новомосковске, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +12
    Дизайн квартиры в Новомосковске
    Дизайн интерьеров хрущевки, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн интерьеров хрущевки, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн интерьеров хрущевки, Алина Насонова Алина Насонова Гостиная в стиле модерн Бежевый
    +6
    Дизайн интерьеров хрущевки

    Здравствуйте! Меня зовут Алина! В 2012 году я закончила Тульский государственный университет по специальности "Дизайн интерьера". С тех пор профессионально занимаюсь  дизайном интерьера квартир и коттеджей.

    Если Вы мечтаете о эксклюзивном уютном и стильном жилище, то Вы обратились по адресу.  Я люблю свою работу и каждый свой проект разрабатываю как для самой себя, со всей душой и ответственностью, но с учетом Ваших индивидуальных особенностей и потребностей.

    При заказе дизайна интерьера вы получаете:

    - Реалистичную 3д визуализацию( Возможность посмотреть, как будет выглядеть Ваш дом или квартира после окончания строительных и отделочных работ).   - Полный комплект чертежей, необходимый для работы строителей.   - Ведомость отделочных материалов (плитка, обои, напольные покрытия и д.р. с указанием площадей)  

    Так же дополнительно Вы можете приобрести услуги по авторскому надзору и комплектации.

    Буду рада сотрудничеству с Вами!

    Регионы обслуживания
    Тула Калуга г. Москва
    Награды компании
    https://www.homify.com.my/ideabooks/893103/a-regal-apartment-interior
    Адрес
    300000 Тула
    Россия
    +7-9534221277 alinanasonova-design.ru
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