Здравствуйте! Меня зовут Алина! В 2012 году я закончила Тульский государственный университет по специальности "Дизайн интерьера". С тех пор профессионально занимаюсь дизайном интерьера квартир и коттеджей.
Если Вы мечтаете о эксклюзивном уютном и стильном жилище, то Вы обратились по адресу. Я люблю свою работу и каждый свой проект разрабатываю как для самой себя, со всей душой и ответственностью, но с учетом Ваших индивидуальных особенностей и потребностей.
При заказе дизайна интерьера вы получаете:
- Реалистичную 3д визуализацию( Возможность посмотреть, как будет выглядеть Ваш дом или квартира после окончания строительных и отделочных работ). - Полный комплект чертежей, необходимый для работы строителей. - Ведомость отделочных материалов (плитка, обои, напольные покрытия и д.р. с указанием площадей)
Так же дополнительно Вы можете приобрести услуги по авторскому надзору и комплектации.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
- Регионы обслуживания
- Тула Калуга г. Москва
- Награды компании
- https://www.homify.com.my/ideabooks/893103/a-regal-apartment-interior
- Адрес
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300000 Тула
Россия
+7-9534221277 alinanasonova-design.ru