Здравствуйте! Меня зовут Алина! В 2012 году я закончила Тульский государственный университет по специальности "Дизайн интерьера". С тех пор профессионально занимаюсь дизайном интерьера квартир и коттеджей.

Если Вы мечтаете о эксклюзивном уютном и стильном жилище, то Вы обратились по адресу. Я люблю свою работу и каждый свой проект разрабатываю как для самой себя, со всей душой и ответственностью, но с учетом Ваших индивидуальных особенностей и потребностей.

При заказе дизайна интерьера вы получаете:

- Реалистичную 3д визуализацию( Возможность посмотреть, как будет выглядеть Ваш дом или квартира после окончания строительных и отделочных работ). - Полный комплект чертежей, необходимый для работы строителей. - Ведомость отделочных материалов (плитка, обои, напольные покрытия и д.р. с указанием площадей)

Так же дополнительно Вы можете приобрести услуги по авторскому надзору и комплектации.

Буду рада сотрудничеству с Вами!