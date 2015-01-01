Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
Ландшафтные архитекторы Санкт-Петербург
Обзор 15Проекты (15) 2Книги идей (2)
Отзыв (4)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сосновские озера, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле
    Сосновские озера, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле
    Сосновские озера, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле
    +5
    Сосновские озера
    Утро в сосновом лесу, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Балкон в скандинавском стиле Дерево
    Утро в сосновом лесу, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Бассейн в скандинавском стиле Дерево
    Утро в сосновом лесу, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле
    +9
    Утро в сосновом лесу
    Мосты над рекой, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
    Мосты над рекой, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
    Мосты над рекой, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
    +43
    Мосты над рекой
    Беседка-навес, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Балкон в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    Беседка-навес, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Садовые бассейны
    Беседка-навес, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Балкон в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    Беседка-навес
    Оформление выхода к реке с участка в закрытом коттеджном поселке, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
    Оформление выхода к реке с участка в закрытом коттеджном поселке, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина
    Оформление выхода к реке с участка в закрытом коттеджном поселке, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в скандинавском стиле Дерево
    Оформление выхода к реке с участка в закрытом коттеджном поселке
    Дача для многодетной семьи, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
    Дача для многодетной семьи, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
    Дача для многодетной семьи, Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина Сад в стиле кантри
    +9
    Дача для многодетной семьи
    Показать все 15 проекты

    Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина - творческая мастерская. Мы выполняем работы в следующих областях:

    - ландшафтная архитектура

    - ландшафтный дизайн

    - благоустройство и озеленение

    - проектирование и строительство малых архитектурных форм (МАФ)

    - разработка экстерьера зданий

    - архитектурная и ландшафтная визуализация

    География наших работ не ограничена, т.к. мы имеем большой опыт удаленной работы. 

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • ландшафтный дизайн
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    • РФ
    • Крым
    • Санкт-Петербург
    • Крым Алушта
    Адрес
    Пушкинское шоссе 1. (Красное село)
    198320 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9117672766 www.borodavkin.spb.ru

    Отзыв

    Илья Шихов
    Здравствуйте, друзья. Хорошо, что есть возможность поделиться своим мнением о компании. На самом деле знакомство произошло задолго до этого отзыва. Руководители мастерской, Дмитрий и его очень близкий человек, сразу же оставили о себе мнение очень вежливых и легких на подъем людей. И началось, вместе мы уже несколько лет и очень рад сотрудничеству с Вами. Есть такие люди которые отвечают за свои слова, так вот от себя говорю, эти ребята, ЛЮДИ СЛОВА и ДЕЛА. Люблю их всем Сердцем.
    4 месяца назад
    Редактировать
    roger_gb
    Качественная, наглядная и понятная визуализация проекта. Детальная проработка важных мелочей. Ребята ответственные, в общении - адекватные и понимающие. Реализация проекта и авторский надзор - без нареканий. Профессионально, грамотно. За не многие ошибки отвечают и беспрекословно устраняют. Я был подрядчиком на нескольких объектах по смежным работам. Выступал в роли заказчика для них , привлекая на субподряд на одном из своих. Не люблю рекомендовать, но за этих не стыдно было. Пересекаемся на стройках с 2012 года по сей день. Ребята стабильно работают и прогрессируют
    5 месяцев назад
    Дата проекта: Сентябрь 2020
    Редактировать
    t-dk
    P.S. Проект кстати называется "Утро в сосновом лесу"))
    5 месяцев назад
    Редактировать
    Показать все отзывы – 4

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element