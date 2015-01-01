Мастерская ландшафта Дмитрия Бородавкина - творческая мастерская. Мы выполняем работы в следующих областях:
- ландшафтная архитектура
- ландшафтный дизайн
- благоустройство и озеленение
- проектирование и строительство малых архитектурных форм (МАФ)
- разработка экстерьера зданий
- архитектурная и ландшафтная визуализация
География наших работ не ограничена, т.к. мы имеем большой опыт удаленной работы.
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- ландшафтный дизайн
- визуализация
- Регионы обслуживания
- РФ
- Крым
- Санкт-Петербург
- Крым Алушта
- Адрес
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Пушкинское шоссе 1. (Красное село)
198320 Санкт-Петербург
Россия
+7-9117672766 www.borodavkin.spb.ru