Единственный официальный представитель на российском рынке немецкого производителя мебельных комплектующих и профилей raumplus. Начало деятельности самой компании - 1996 год.
Оптовая продажа немецких комплектующих для раздвижных систем. Розничная продажа и изготовление индивидуальных проектов на заказ - шкафы-купе, гардеробные, офисные перегородки, раздвижные/складные/распашные двери.
- Услуги
- Оптовая продажа немецких комплектующих для раздвижных систем. Розничная продажа и изготовление индивидуальных проектов на заказ – шкафы-купе гардеробные офисные перегородки раздвижные/складные/распашные двери.
- Регионы обслуживания
- Вся Россия Одинцово
- Адрес
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ул. Чикина, д.12
143005 Одинцово
Россия
+7-4959372777 www.raumplus.ru
Законное владение
Московская область, 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.12, оф.26