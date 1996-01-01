Единственный официальный представитель на российском рынке немецкого производителя мебельных комплектующих и профилей raumplus. Начало деятельности самой компании - 1996 год.

Оптовая продажа немецких комплектующих для раздвижных систем. Розничная продажа и изготовление индивидуальных проектов на заказ - шкафы-купе, гардеробные, офисные перегородки, раздвижные/складные/распашные двери.