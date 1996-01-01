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ООО «Раумплюс»
Мебель и аксессуары Одинцово
Обзор 3Проекты (3) 2Книги идей (2)
Отзыв (6)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Знакомство с raumplus, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» Спальная комната Шкафы для одежды и комоды Фиолетовый / Лиловый
    Знакомство с raumplus, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Знакомство с raumplus, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» ГостинаяХранение Зеленый
    +2
    Знакомство с raumplus
    Гардеробная со складными дверьми, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Гардеробная со складными дверьми, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Гардеробная со складными дверьми, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» ГардеробнаяХранение
    +1
    Гардеробная со складными дверьми
    Минимализм в интерьере прихожей, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Минимализм в интерьере прихожей, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Минимализм в интерьере прихожей, ООО «Раумплюс» ООО «Раумплюс» Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
    Минимализм в интерьере прихожей

    Единственный официальный представитель на российском рынке немецкого производителя мебельных комплектующих и профилей raumplus. Начало деятельности самой компании - 1996 год.

    Оптовая продажа немецких комплектующих для раздвижных систем. Розничная продажа и изготовление индивидуальных проектов на заказ - шкафы-купе, гардеробные, офисные перегородки, раздвижные/складные/распашные двери.

    Услуги
    Оптовая продажа немецких комплектующих для раздвижных систем. Розничная продажа и изготовление индивидуальных проектов на заказ – шкафы-купе гардеробные офисные перегородки раздвижные/складные/распашные двери.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия Одинцово
    Адрес
    ул. Чикина, д.12
    143005 Одинцово
    Россия
    +7-4959372777 www.raumplus.ru
    Законное владение

    Московская область, 143005, г. Одинцово, ул. Чикина, д.12, оф.26

    Отзыв

    Raumplus Raumplus
    5ка от партнеров!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Декабрь 2016
    Редактировать
    Ольга Осипова
    больше 4 лет назад
    Иван Иванов
    Качественные шкафы, комплектующие из Германии.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 6
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