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LUMI
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 19Проекты (19) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, LUMI LUMI Гостиная в классическом стиле
    АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, LUMI LUMI Гардеробная в классическом стиле
    АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ, LUMI LUMI Гардеробная в классическом стиле
    +11
    АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
    Квартира в классическом стиле , LUMI LUMI ГостинаяМебель для медиа комнаты Бежевый
    Квартира в классическом стиле , LUMI LUMI ГостинаяХранение Бежевый
    Квартира в классическом стиле , LUMI LUMI ГостинаяХранение Бежевый
    +1
    Квартира в классическом стиле
    Квартира на Мосфильмовской, LUMI LUMI Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на Мосфильмовской, LUMI LUMI Гостиная в стиле минимализм
    Квартира на Мосфильмовской, LUMI LUMI Гостиная в стиле минимализм
    +7
    Квартира на Мосфильмовской
    Lumi Collection: Мебель и аксессуары Августи, LUMI LUMI ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Эффект древесины
    Lumi Collection: Мебель и аксессуары Августи, LUMI LUMI ГостинаяДиваны и журнальные столики Дерево Эффект древесины
    Lumi Collection: Мебель и аксессуары Августи, LUMI LUMI ГостинаяДиваны и журнальные столики Кожа Многоцветный
    Lumi Collection: Мебель и аксессуары Августи
    Lumi Collection: Мебель и аксессуары Августи
    Спецпроект Лавка архитектора на выставке АРХ Москва 2017, LUMI LUMI Сад Аксессуары и декор Железо / Сталь Эффект древесины
    Спецпроект Лавка архитектора на выставке АРХ Москва 2017, LUMI LUMI Сад Аксессуары и декор Изделия из древесины Зеленый
    Спецпроект Лавка архитектора на выставке АРХ Москва 2017, LUMI LUMI Сад Аксессуары и декор Изделия из древесины Синий
    +8
    Спецпроект Лавка архитектора на выставке АРХ Москва 2017
    Показать все 19 проекты

    Бюро мебельного дизайна, где с помощью высоких технологий и опыта мастеров экстра класса воплощается стиль и индивидуальность. На сегодняшний день бренд LUMI объединяет современное мебельное производство с новейшим оборудованием, дизайн-бюро, лабораторию авторской мебели, мастерскую художественной обработки стекла, а также конструкторское бюро. И, конечно же, это сплоченный творческий коллектив единомышленников, которые смогут воплотить самые оригинальные идеи: от разработки дизайн - проекта до доставки и качественной установки.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    • АРХ Москва 2013
    • MosBuild_2006
    • Российский антикварный салон XVIII_2005
    • Артмебель_ ARFEX 2004
    • Expo Home 2002
    • FIDexpo_2002
    • Экспоцентр-Международная выставка МЕБЕЛЬ
    Адрес
    Бюро мебельного дизайна и шоу-рум Центр дизайна ARTPLAY пн – пт с 10 до 19 часов, сб-вск с 12 до 19 часов Нижняя Сыромятническая д.10 стр.3, 1-й этаж, шоу-рум 43.1/1
    105120 Москва
    Россия
    +7-4957555115 lumi.ru
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