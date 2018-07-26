Бюро мебельного дизайна, где с помощью высоких технологий и опыта мастеров экстра класса воплощается стиль и индивидуальность. На сегодняшний день бренд LUMI объединяет современное мебельное производство с новейшим оборудованием, дизайн-бюро, лабораторию авторской мебели, мастерскую художественной обработки стекла, а также конструкторское бюро. И, конечно же, это сплоченный творческий коллектив единомышленников, которые смогут воплотить самые оригинальные идеи: от разработки дизайн - проекта до доставки и качественной установки.