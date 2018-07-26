Бюро мебельного дизайна, где с помощью высоких технологий и опыта мастеров экстра класса воплощается стиль и индивидуальность. На сегодняшний день бренд LUMI объединяет современное мебельное производство с новейшим оборудованием, дизайн-бюро, лабораторию авторской мебели, мастерскую художественной обработки стекла, а также конструкторское бюро. И, конечно же, это сплоченный творческий коллектив единомышленников, которые смогут воплотить самые оригинальные идеи: от разработки дизайн - проекта до доставки и качественной установки.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Награды компании
- АРХ Москва 2013
- MosBuild_2006
- Российский антикварный салон XVIII_2005
- Артмебель_ ARFEX 2004
- Expo Home 2002
- FIDexpo_2002
- Экспоцентр-Международная выставка МЕБЕЛЬ
- Адрес
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Бюро мебельного дизайна и шоу-рум Центр дизайна ARTPLAY пн – пт с 10 до 19 часов, сб-вск с 12 до 19 часов Нижняя Сыромятническая д.10 стр.3, 1-й этаж, шоу-рум 43.1/1
105120 Москва
Россия
+7-4957555115 lumi.ru