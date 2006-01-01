Дизайном интерьеров (и не только)занимаемся с 2006 года.
Наши принципы работы:
· индивидуальный и творческий подход к каждому заказчику;
· четкость и оперативность исполнения проекта;
· постоянное пополнение знаний о рынке отделочных материалов, мебели, оборудования;
· приемлемая и гибкая стоимость услуг.
- Услуги
- дизайн интерьера квартир
- коттеджей
- общественных помещений (перепланировка
- подбор отделочных материалов
- комплектация мебелью
- сантехникой
- оборудованием
- предметами интерьера
- аксессуарами)
- декорирование интерьера
- авторский надзору
- проектирование мебели и предметов интерьера
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- Регионы обслуживания
- Европа
- Азия
- Россия
- Москва
- Красногорск
- Московская область
- Награды компании
- конкурсы PINWIN
- Адрес
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143405 Красногорск, Московская Область
Россия
+7-9262203262 www.sunwavestudio.ru