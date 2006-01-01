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SunWaveStudio
Дизайнеры интерьера Красногорск, Московская Область
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Проект перепланировки 2-х комнатной квартиры. Артековская., SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиная в стиле минимализм
    Проект перепланировки 2-х комнатной квартиры. Артековская., SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиная в стиле минимализм
    Проект перепланировки 2-х комнатной квартиры. Артековская., SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиная в стиле минимализм
    +12
    Проект перепланировки 2-х комнатной квартиры. Артековская.
    Рублевское шоссе, SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Рублевское шоссе, SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиные в эклектичном стиле
    Рублевское шоссе, SunWaveStudio SunWaveStudio Гостиные в эклектичном стиле
    +20
    Рублевское шоссе

    Дизайном интерьеров (и не только)занимаемся с 2006 года.

    Наши принципы работы:

    ·       индивидуальный и творческий подход к каждому заказчику;

    ·       четкость и оперативность исполнения проекта;

    ·       постоянное пополнение знаний о рынке отделочных материалов, мебели, оборудования;

    ·       приемлемая и гибкая стоимость услуг.

    Услуги
    • дизайн интерьера квартир
    • коттеджей
    • общественных помещений (перепланировка
    • подбор отделочных материалов
    • комплектация мебелью
    • сантехникой
    • оборудованием
    • предметами интерьера
    • аксессуарами)
    • декорирование интерьера
    • авторский надзору
    • проектирование мебели и предметов интерьера
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    • Европа
    • Азия
    • Россия
    • Москва
    • Красногорск
    • Московская область
    Награды компании
    конкурсы PINWIN
    Адрес
    143405 Красногорск, Московская Область
    Россия
    +7-9262203262 www.sunwavestudio.ru
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