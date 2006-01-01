Дизайном интерьеров (и не только)занимаемся с 2006 года.

Наши принципы работы:

· индивидуальный и творческий подход к каждому заказчику;

· четкость и оперативность исполнения проекта;

· постоянное пополнение знаний о рынке отделочных материалов, мебели, оборудования;

· приемлемая и гибкая стоимость услуг.