Художник-фотограф. Работаю в жанре абстрактной фотографии. Член Творческого Союза Художников России. Постоянный участник художественных выставок. Работы находятся в частных коллекциях. Много работаю с дизайнерами интерьеров и архитекторами. Продаю свои работы. Размеры и способы печати – по желанию заказчика