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Константин Корнаков
Художники и ремесленники Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Фотографии в интерьере, Константин Корнаков Константин Корнаков Произведения искусстваКартины и принты Бумага Серый
    Фотографии в интерьере, Константин Корнаков Константин Корнаков Произведения искусстваКартины и принты Бумага Синий
    Фотографии в интерьере, Константин Корнаков Константин Корнаков Произведения искусстваХудожественные изделия Бумага
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    Фотографии в интерьере

    Художник-фотограф. Работаю в жанре абстрактной фотографии. Член Творческого Союза Художников России. Постоянный участник художественных выставок. Работы находятся в частных коллекциях. Много работаю с дизайнерами интерьеров и архитекторами. Продаю свои работы. Размеры и способы печати – по желанию заказчика

    Услуги
    Продажа абстрактных художественных фотографий
    Регионы обслуживания
    Россия сша германия Голландия Украина канада Москва
    Адрес
    123056 Москва
    Россия
    konstantin-kornakov.site123.me
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