Художник-фотограф. Работаю в жанре абстрактной фотографии. Член Творческого Союза Художников России. Постоянный участник художественных выставок. Работы находятся в частных коллекциях. Много работаю с дизайнерами интерьеров и архитекторами. Продаю свои работы. Размеры и способы печати – по желанию заказчика
- Услуги
- Продажа абстрактных художественных фотографий
- Регионы обслуживания
- Россия сша германия Голландия Украина канада Москва
- Адрес
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123056 Москва
Россия
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