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HUGO
CGI/Визуализация Липецк
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Титул, HUGO HUGO
    Титул
    ПРОЕКТ №4, HUGO HUGO Кухня в стиле минимализм Белый
    ПРОЕКТ №4, HUGO HUGO Кухня в стиле минимализм Белый
    ПРОЕКТ №4, HUGO HUGO Кухня в стиле минимализм Белый
    +5
    ПРОЕКТ №4
    ПРОЕКТ №5, HUGO HUGO Ванная в классическом стиле Плитка Бежевый
    ПРОЕКТ №5, HUGO HUGO Ванная в классическом стиле Плитка Бежевый
    ПРОЕКТ №5, HUGO HUGO Ванная в классическом стиле Плитка Бежевый
    ПРОЕКТ №5
    ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Зеленый
    ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Зеленый
    ПРОЕКТ №3, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    +14
    ПРОЕКТ №3
    ПРОЕКТ №2, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    ПРОЕКТ №2, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    ПРОЕКТ №2, HUGO HUGO Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +7
    ПРОЕКТ №2
    ПРОЕКТ №1, HUGO HUGO Медиа комната в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    ПРОЕКТ №1, HUGO HUGO Медиа комната в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    ПРОЕКТ №1, HUGO HUGO Медиа комната в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    +5
    ПРОЕКТ №1

    HUGO - студия интерьерной 3D-визуализации Ильи Кузнецова. Мы выполняем проекты для девелоперов, инвесторов, рекламных агентств, частных дизайнеров и архитекторов. Современное программное обеспечение и профессиональная художественная подача максимально приближают моделируемый интерьер к реальному. Cтудия HUGO постоянно развивается, отслеживая современные тенденции в сфере компьютерной графики и дизайна.

    Услуги
    - визуализация интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Москва и МО
    • Санкт-Петербург и область
    • Сочи
    • Новосибирск
    • Екатеринбург
    • Нижний Новгород
    • Казань
    • Самара
    • Челябинск
    • Омск
    • Ростов
    • Уфа
    • Краснодар
    • Красноярск
    • Пермь
    • Волгоград
    • Воронеж
    • Новороссийск
    • Саратов
    • Тольятти
    • Тюмень
    • Ижевск
    • Барнаул
    • Ульяновск
    • Иркутск
    • Владивосток
    • Ярославль
    • Хабаровск
    • Оренбург
    • Томск
    • Кемеро
    • Рязань
    • Пенза
    • Белгород
    • Липецк
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    Адрес
    Депутатская
    398024 Липецк
    Россия
    +7-9042193953 www.homify.ru/specialisty/121448/hugo

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