Как чистить и ухаживать за холодильником?

О том, как правильно выбрать холодильник, мы вам рассказывали ранее. И вот, когда названная техника уже гордо установлена на кухне, самое время задуматься над тем, как же обеспечить достойный уход за ней.

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