HUGO - студия интерьерной 3D-визуализации Ильи Кузнецова. Мы выполняем проекты для девелоперов, инвесторов, рекламных агентств, частных дизайнеров и архитекторов. Современное программное обеспечение и профессиональная художественная подача максимально приближают моделируемый интерьер к реальному. Cтудия HUGO постоянно развивается, отслеживая современные тенденции в сфере компьютерной графики и дизайна.
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- - визуализация интерьеров
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- Адрес
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Депутатская
398024 Липецк
Россия
+7-9042193953 www.homify.ru/specialisty/121448/hugo