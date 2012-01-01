Компания Homeland является эксклюзивным представителем крупнейших мебельных фабрик премиум-класса России Giulia Novars, Lasort и официальным дилером мебельных фабрик Marko Kraus Россия и Vox Польша.
- Услуги
- Широкий спектр предлагаемой продукции дает нам возможность сделать уникальное выгодное предложение для Вас и Вашего клиента: кухни
- гостиные
- спальни
- гардеробные комнаты
- шкафы
- мебель для детских комнат
- мебель для ванных комнат
- офисная мебель
- мягкая мебель
- мебель для гостиниц. Мы предоставляем полный пакет: от замера до установки. Все чертежи прорисовываем.
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- Регионы обслуживания
- Крым
- Адрес
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ул. Очаковцев, 19, ТЦ PLAZA
299011 Севастополь
Россия
+7-9781125754 www.homeland-krym.ru