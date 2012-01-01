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HOMELAND
Мебель и аксессуары Севастополь
Обзор 14Проекты (14) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Бытовая техника
    Гостиные Giulia Novars, HOMELAND HOMELAND ГостинаяХранение Керамика
    Гостиные Giulia Novars
    Cпальни LASORT, HOMELAND HOMELAND Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
    Cпальни LASORT
    Детская мебель LASORT, HOMELAND HOMELAND Детская комнатаКровати Дерево Белый
    Детская мебель LASORT
    Гардеробные GIULIA NOVARS, HOMELAND HOMELAND ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Гардеробные GIULIA NOVARS, HOMELAND HOMELAND ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    Гардеробные GIULIA NOVARS, HOMELAND HOMELAND ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
    +1
    Гардеробные GIULIA NOVARS
    Гостиные LASORT, HOMELAND HOMELAND ГостинаяШкафы и серванты
    Гостиные LASORT, HOMELAND HOMELAND ГостинаяШкафы и серванты
    Гостиные LASORT, HOMELAND HOMELAND ГостинаяШкафы и серванты
    +1
    Гостиные LASORT
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    Компания Homeland является эксклюзивным представителем крупнейших мебельных фабрик премиум-класса России Giulia Novars, Lasort и официальным дилером мебельных фабрик Marko Kraus Россия и Vox Польша. 

    Услуги
    • Широкий спектр предлагаемой продукции дает нам возможность сделать уникальное выгодное предложение для Вас и Вашего клиента: кухни
    • гостиные
    • спальни
    • гардеробные комнаты
    • шкафы
    • мебель для детских комнат
    • мебель для ванных комнат
    • офисная мебель
    • мягкая мебель
    • мебель для гостиниц. Мы предоставляем полный пакет: от замера до установки. Все чертежи прорисовываем.
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    Регионы обслуживания
    Крым
    Адрес
    ул. Очаковцев, 19, ТЦ PLAZA
    299011 Севастополь
    Россия
    +7-9781125754 www.homeland-krym.ru
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