Создам для Вас индивидуальный проект дизайна интерьера жилого или общественного пространства любого типа. Трехмерная визуализация помещения, рабочие чертежи для строителей, подбор материалов и мебели, авторский надзор. Во всем вопросам и предложениям пишите на почту smolina-design@ya.ru
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Нижний Новгород и Нижегородская область
- Награды компании
- Финалист конкурса PINWIN Лучший 3D-интерьер ванной комнаты
- Адрес
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606400 Нижний Новгород
Россия
+7-9092903292