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Smolina-design
Дизайнеры интерьера Нижний Новгород
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьер квартиры для молодого парня, Smolina-design Smolina-design Спальня в стиле лофт
    Интерьер квартиры для молодого парня, Smolina-design Smolina-design Гостиная в стиле лофт
    Интерьер квартиры для молодого парня, Smolina-design Smolina-design Гостиная в стиле лофт
    +3
    Интерьер квартиры для молодого парня
    Интерьер спальни, Smolina-design Smolina-design Спальня в эклектичном стиле
    Интерьер спальни, Smolina-design Smolina-design Спальня в эклектичном стиле
    Интерьер спальни, Smolina-design Smolina-design Спальня в эклектичном стиле
    +1
    Интерьер спальни
    Свежее дыхание , Smolina-design Smolina-design Спальня в стиле минимализм ДСП Бирюзовый
    Свежее дыхание , Smolina-design Smolina-design Спальня в стиле минимализм Дерево Бирюзовый
    Свежее дыхание , Smolina-design Smolina-design Спальня в стиле минимализм Бетон Бежевый
    Свежее дыхание

    Создам для Вас индивидуальный проект дизайна интерьера жилого или общественного пространства любого типа. Трехмерная визуализация помещения, рабочие чертежи для строителей, подбор материалов и мебели, авторский надзор. Во всем вопросам и предложениям пишите на почту smolina-design@ya.ru 

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Нижний Новгород и Нижегородская область
    Награды компании
    Финалист конкурса PINWIN Лучший 3D-интерьер ванной комнаты
    Адрес
    606400 Нижний Новгород
    Россия
    +7-9092903292
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