Студия дизайна интерьеров «Золотой-век»

Нынешний 21 век по праву можно назвать "Золотым Веком дизайна", ведь с развитием технологий и коммуникаций, возможности дизайна воистину безграничны. Наша студия сочетает применение современных технологий с Петербургскими традициями в дизайне интерьера.