Студия дизайна интерьеров «Золотой-век»
Нынешний 21 век по праву можно назвать "Золотым Веком дизайна", ведь с развитием технологий и коммуникаций, возможности дизайна воистину безграничны. Наша студия сочетает применение современных технологий с Петербургскими традициями в дизайне интерьера.
- Услуги
- 1. Дизайн интерьеров квартир
- коттеджей
- ресторанов и кафе
- магазинов
- гостиниц и др; 2. Архитектурное проектирование и строительство частных и общественных зданий; 3. Ремонт квартир
- гостиниц и др; 4. Предметы интерьера: фотообои
- фотошторы
- фото-двери
- цифровая фреска
- дизайнерские светильники
- репродукции картин
- портреты на заказ.
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- Регионы обслуживания
- РФ
- г. Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Адрес
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Театральная площадь 6
190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-8129221668 www.age-gold.ru