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Золотой Век
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • дорога в облака, Золотой Век Золотой Век Гостиная в стиле минимализм Белый
    дорога в облака, Золотой Век Золотой Век Гостиная в стиле минимализм Белый
    дорога в облака, Золотой Век Золотой Век Гостиная в стиле минимализм Серый
    +3
    дорога в облака
    ЖК "Шведская крона", Золотой Век Золотой Век Гостиная в классическом стиле Бежевый
    ЖК "Шведская крона", Золотой Век Золотой Век Гостиная в классическом стиле Зеленый
    ЖК "Шведская крона", Золотой Век Золотой Век Спальня в классическом стиле Серый
    +10
    ЖК "Шведская крона"
    Проект "Летний сад", Золотой Век Золотой Век Гостиная в классическом стиле
    Проект "Летний сад", Золотой Век Золотой Век Гостиная в классическом стиле
    Проект "Летний сад", Золотой Век Золотой Век Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +16
    Проект "Летний сад"

    Студия дизайна интерьеров «Золотой-век»

    Нынешний 21 век по праву можно назвать "Золотым Веком дизайна", ведь с развитием технологий и коммуникаций, возможности дизайна воистину безграничны. Наша студия сочетает применение современных технологий с Петербургскими традициями в дизайне интерьера.

    Услуги
    • 1. Дизайн интерьеров квартир
    • коттеджей
    • ресторанов и кафе
    • магазинов
    • гостиниц и др; 2. Архитектурное проектирование и строительство частных и общественных зданий; 3. Ремонт квартир
    • гостиниц и др; 4. Предметы интерьера: фотообои
    • фотошторы
    • фото-двери
    • цифровая фреска
    • дизайнерские светильники
    • репродукции картин
    • портреты на заказ.
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    Регионы обслуживания
    • РФ
    • г. Санкт-Петербург
    • Ленинградская область
    Адрес
    Театральная площадь 6
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129221668 www.age-gold.ru
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