PanelPanel — новый дизайнерский бренд деревянных 3D панелей для стен и поверхностей в интерьере из plywood, который создается в России. Наши коллекции вдохновлены эпохой модернизма и современным искусством. Каждая коллекция комбинируется в оптические фактуры для жилых и общественных помещений и создает объемные художественные композиции.

Автор коллекции бренда PanelPanel — Александр Малахов за его плечами профессиональное художественное образование, работа в сфере дизайна интерьеров и создание бренда крафтовых дверей в стиле лофт Doors Brothers Manufactory. Сейчас Александр полностью посвятил себя созданию творческого дизайнерского продукта из такого обычного материала как березовая фанера на стыке современного искусства и дизайна.

«Идею мне навеяли деревянные панели 60-х годов. Меня с детства привлекали масштабные фактуры модернисткой архитектуры. Я начал более глубоко изучать художественные направления такие как Баухаус, Модернизм, Конструктивизм, Геометрическую абстракцию, Оп-арт и это целый мир для моего вдохновения.»Сейчас разработаны 3 коллекции арт панелей, каждая из которых вдохновлена творчеством мировых художников таких как Джозеф Альберс, Любовь Попова, Фрэнк Стелла.

Сам продукт изготавливается из влагостойкого экологичного материала шлифованной березовой фанеры 1 сорта, толщиной 18 мм или plywood, вырезан по авторским лекалам на высокоточном cnc-оборудовании японского производства и обрабатывается вручную специальными противопожарными и декоративными покрытиями sayerlack с достижением ретро-эффекта.

«Меньше — значит больше» наш неизменный принцип,который мы позаимствовали у немецкого архитектора-модерниста Людвига Мисван дер Роэ.