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PanelPanel
Строительные материалы Ростов-На-Дону
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • 3D панели в интерьере, PanelPanel PanelPanel Спальня в стиле модерн Фанера Коричневый
    3D панели в интерьере, PanelPanel PanelPanel Гостиная в стиле модерн Фанера Коричневый
    3D панели в интерьере, PanelPanel PanelPanel Рабочий кабинет в стиле модерн Фанера Коричневый
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    3D панели в интерьере
    3D панно, PanelPanel PanelPanel Спальная комната Аксессуары и декор Фанера Черный
    3D панно, PanelPanel PanelPanel Спальная комната Аксессуары и декор Фанера Коричневый
    3D панно, PanelPanel PanelPanel Спальная комната Аксессуары и декор Фанера Коричневый
    +7
    3D панно
    3D стены, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Коричневый
    3D стены, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Коричневый
    3D стены, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Черный
    +7
    3D стены
    3D панели, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Коричневый
    3D панели, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Коричневый
    3D панели, PanelPanel PanelPanel Стены и полНастенный декор Фанера Черный
    +1
    3D панели
    3D панели фото, PanelPanel PanelPanel
    3D панели фото, PanelPanel PanelPanel
    3D панели фото, PanelPanel PanelPanel
    +9
    3D панели фото

    PanelPanel — новый дизайнерский бренд деревянных 3D панелей для стен и поверхностей в интерьере из plywood, который создается в России. Наши коллекции вдохновлены эпохой модернизма и современным искусством. Каждая коллекция комбинируется в оптические фактуры для жилых и общественных помещений и создает объемные художественные композиции.

    Автор коллекции бренда PanelPanel — Александр Малахов за его плечами профессиональное художественное образование, работа в сфере дизайна интерьеров и создание бренда крафтовых дверей в стиле лофт Doors Brothers Manufactory. Сейчас Александр полностью посвятил себя созданию творческого дизайнерского продукта из такого обычного материала как березовая фанера на стыке современного искусства и дизайна. 

    «Идею мне навеяли деревянные панели 60-х годов. Меня с детства привлекали масштабные фактуры модернисткой архитектуры. Я начал более глубоко изучать художественные направления такие как Баухаус, Модернизм, Конструктивизм, Геометрическую абстракцию, Оп-арт и это целый мир для моего вдохновения.»Сейчас разработаны 3 коллекции арт панелей, каждая из которых вдохновлена творчеством мировых художников таких как Джозеф Альберс, Любовь Попова, Фрэнк Стелла.

    Сам продукт изготавливается из влагостойкого экологичного материала шлифованной березовой фанеры 1 сорта, толщиной 18 мм или plywood, вырезан по авторским лекалам на высокоточном cnc-оборудовании японского производства и обрабатывается вручную специальными противопожарными и декоративными покрытиями sayerlack с достижением ретро-эффекта.

    «Меньше — значит больше» наш неизменный принцип,который мы позаимствовали у немецкого архитектора-модерниста Людвига Мисван дер Роэ.

    Услуги
    Дизайнерский авторский бренд стеновых 3D панелей
    Регионы обслуживания
    РФ
    Адрес
    344041 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9282265413 panelpanel.ru
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