Avocadopaper - это upcycling проект по созданию предметов интерьера из газет. Мы даем бумаге вторую жизнь, превращая ее в абсолютно новый полезный и экологичный продукт. После использования каждый предмет может быть повторно переработан в новую форму, создавая тем самым бесконечный жизненный цикл. Это наш маленький вклад в спасение жизни человечества.Помимо ламп, представленные на сайте, вы можете сделать заказ на любой цвет и размер.Срок изготовления: 10 дней.