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Avocadopapaer
Дизайнеры Moscow
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Проекты

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    • Лампы, Avocadopapaer Avocadopapaer ГостинаяОсвещение
    Лампы, Avocadopapaer Avocadopapaer ГостинаяОсвещение
    Лампы, Avocadopapaer Avocadopapaer ГостинаяОсвещение
    +17
    Лампы

    Avocadopaper - это upcycling проект по созданию предметов интерьера из газет. Мы даем бумаге вторую жизнь, превращая ее в абсолютно новый полезный и экологичный продукт. После использования каждый предмет может быть повторно переработан в новую форму, создавая тем самым бесконечный жизненный цикл. Это наш маленький вклад в спасение жизни человечества.Помимо ламп, представленные на сайте, вы можете сделать заказ на любой цвет и размер.Срок изготовления: 10 дней.

    Регионы обслуживания
    Moscow
    Адрес
    101000 Moscow
    Россия
    cargocollective.com/avocadopaper
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