10 идеальных фасадов для холодного климата

Как утверждают психологи, жизнь в холодном климате привлекает сильных, волевых натур с поистине железным характером. Но даже им хочется чувствовать себя комфортно и иметь возможность не ходить по дому в войлочных сапогах.

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