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Dara Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 10Проекты (10) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК Новочеремушкинская 17, Dara Design Dara Design ГостинаяХранение
    ЖК Новочеремушкинская 17, Dara Design Dara Design ГостинаяХранение
    ЖК Новочеремушкинская 17, Dara Design Dara Design ГостинаяХранение
    +31
    ЖК Новочеремушкинская 17
    ЖК Новые Черёмушки , Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Новые Черёмушки , Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Новые Черёмушки , Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    ЖК Новые Черёмушки
    ЖК Дыхание, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Дыхание, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК Дыхание, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    +10
    ЖК Дыхание
    ЖК ТЫ И Я, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК ТЫ И Я, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК ТЫ И Я, Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    ЖК ТЫ И Я
    ЖК "Соколиный Форт", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "Соколиный Форт", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "Соколиный Форт", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    +3
    ЖК "Соколиный Форт"
    ЖК "Ленинский проспект", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "Ленинский проспект", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    ЖК "Ленинский проспект", Dara Design Dara Design Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    ЖК "Ленинский проспект"
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    Реализованы дизайн-проекты различного уровня сложности и пространственных решений: проекты загородных домов, апартаменты в центре Москвы и квартиры в современных Жилищных Комплексах в рамках Новой Москвы.

    Услуги
    • Профессиональная разработка дизайн-проектов интерьеров
    • ландшафтов
    • экстерьеров. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультационная работа.
    Регионы обслуживания
    Москва, г. Санкт-Петербург и .Европа
    Адрес
    пр. Мира 20
    103000 Москва
    Россия
    +7-9257406616 dara-design.ru
    Законное владение

    г. Москва, пр. Мира д.20

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