Реализованы дизайн-проекты различного уровня сложности и пространственных решений: проекты загородных домов, апартаменты в центре Москвы и квартиры в современных Жилищных Комплексах в рамках Новой Москвы.
- Услуги
- Профессиональная разработка дизайн-проектов интерьеров
- ландшафтов
- экстерьеров. Управление проектом. Декорирование помещений. Консультационная работа.
- Регионы обслуживания
- Москва, г. Санкт-Петербург и .Европа
- Адрес
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пр. Мира 20
103000 Москва
Россия
+7-9257406616 dara-design.ru
г. Москва, пр. Мира д.20