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interier18.ru
Дизайнеры интерьера Ижевск
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Офис Банка, interier18.ru interier18.ru Конференц-центры в стиле минимализм Черный
    Офис Банка, interier18.ru interier18.ru Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Офис Банка, interier18.ru interier18.ru Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +7
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    Гостиная-студия, interier18.ru interier18.ru Гостиная в стиле лофт Бежевый
    Гостиная-студия, interier18.ru interier18.ru Гостиная в стиле лофт
    Гостиная-студия, interier18.ru interier18.ru Гостиная в стиле лофт
    +2
    Гостиная-студия

    Профессиональный архитектор и дизайнер интерьера. Проектирую любые жилые и общественные интерьеры: квартиры, дома, кафе, магазины, офисы и т.д. Гарантирую индивидуальный подход. Работаю с разными объектами в разных стилях.

    Люблю свою работу!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование
    • 3д-визуализация
    Регионы обслуживания
    • Удмуртская Республика
    • Чайковский
    • Ижевск
    • Воткинск
    • Екатеринбург
    • Москва
    Адрес
    40 лет Победы
    426072 Ижевск
    Россия
    +7-9120172476 interier18.ru
    Законное владение

    426072 Ижевск, ул. Ухтомского, 24 

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