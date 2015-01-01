Профессиональный архитектор и дизайнер интерьера. Проектирую любые жилые и общественные интерьеры: квартиры, дома, кафе, магазины, офисы и т.д. Гарантирую индивидуальный подход. Работаю с разными объектами в разных стилях.

Люблю свою работу!