Профессиональный архитектор и дизайнер интерьера. Проектирую любые жилые и общественные интерьеры: квартиры, дома, кафе, магазины, офисы и т.д. Гарантирую индивидуальный подход. Работаю с разными объектами в разных стилях.
Люблю свою работу!
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование
- 3д-визуализация
- Регионы обслуживания
- Удмуртская Республика
- Чайковский
- Ижевск
- Воткинск
- Екатеринбург
- Москва
- Адрес
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426072 Ижевск
Россия
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426072 Ижевск, ул. Ухтомского, 24