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Декор зала – это важная составляющая общего интерьера квартиры. Гостиная – это место (помимо спальни), где мы расслабляемся, читаем книги или смотрим любимые сериалы, пьем чай, проводим время с семьей.
Дом необязательно должен иметь самую модную мебель, важна гостеприимная атмосфера, приятный вид интерьера. Поэтому давайте рассмотрим 10 вещей, с которыми дизайнеры интерьера не могут мириться, которые мешают вашему дому выглядеть…
В квартире с огромным метражом найдется место для реализации всех ваших идей и дизайнерских задумок. А как быть, если планов много, а площадь для их воплощения в жизнь ограничена? Мы подскажем выход из этой ситуации и предложим ва…