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Алена Булатая
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
    B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
    B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая Рабочий кабинет в стиле модерн
    +15
    B. Apartments
    CONCRETE HOME, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
    CONCRETE HOME, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
    CONCRETE HOME, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
    +9
    CONCRETE HOME
    Cafe Bono (EPAM Systems), Алена Булатая Алена Булатая Рабочий кабинет в стиле модерн
    Cafe Bono (EPAM Systems), Алена Булатая Алена Булатая Рабочий кабинет в стиле модерн
    Cafe Bono (EPAM Systems), Алена Булатая Алена Булатая Рабочий кабинет в стиле модерн
    +6
    Cafe Bono (EPAM Systems)
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Великобритания & Европа
    • Америка
    • Австралия
    • Минск
    Адрес
    220123 Минск
    Беларусь
    +375-445110056 www.bulataya.com

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