Дизайн частных и общественных интерьеров от Натальи Молчановой, публикации в профильных изданиях. Заключение договоров на дизайн проект как с физическими, так и с юридическими лицами. Полный комплекс услуг по дизайну интерьеров. Авторский надзор в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.