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интерьеры от частного дизайнера
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Реализованный проект интерьеров квартиры 159 кв. метров на Суворовском проспекте, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный проект интерьеров квартиры 159 кв. метров на Суворовском проспекте, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный проект интерьеров квартиры 159 кв. метров на Суворовском проспекте, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    +12
    Реализованный проект интерьеров квартиры 159 кв. метров на Суворовском проспекте
    Реализованный проект интерьеров квартиры 270 кв. метров на набережной реки Мойки, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    Реализованный проект интерьеров квартиры 270 кв. метров на набережной реки Мойки, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    Реализованный проект интерьеров квартиры 270 кв. метров на набережной реки Мойки, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Спальня в классическом стиле Бирюзовый
    +6
    Реализованный проект интерьеров квартиры 270 кв. метров на набережной реки Мойки
    Реализованный проект интерьеров коттеджа 200 кв. метров в поселке Александровская, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный проект интерьеров коттеджа 200 кв. метров в поселке Александровская, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    Реализованный проект интерьеров коттеджа 200 кв. метров в поселке Александровская, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Реализованный проект интерьеров коттеджа 200 кв. метров в поселке Александровская
    Реализованный проект интерьеров квартиры 124 кв. метра в ЖК Город солнца, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Реализованный проект интерьеров квартиры 124 кв. метра в ЖК Город солнца, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле минимализм
    Реализованный проект интерьеров квартиры 124 кв. метра в ЖК Город солнца, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +8
    Реализованный проект интерьеров квартиры 124 кв. метра в ЖК Город солнца
    Реализованный проект интерьера квартиры-студии в ЖК "Четыре горизонта", интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Реализованный проект интерьера квартиры-студии в ЖК "Четыре горизонта", интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Реализованный проект интерьера квартиры-студии в ЖК "Четыре горизонта", интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Столовая комната в стиле минимализм Бирюзовый
    +2
    Реализованный проект интерьера квартиры-студии в ЖК "Четыре горизонта"
    Реализованный проект интерьера коттеджа из бруса в поселке Ларионово, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле кантри
    Реализованный проект интерьера коттеджа из бруса в поселке Ларионово, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Гостиная в стиле кантри
    Реализованный проект интерьера коттеджа из бруса в поселке Ларионово, интерьеры от частного дизайнера интерьеры от частного дизайнера Столовая комната в стиле кантри
    +6
    Реализованный проект интерьера коттеджа из бруса в поселке Ларионово

    Дизайн частных и общественных интерьеров от Натальи Молчановой, публикации в профильных изданиях. Заключение договоров на дизайн проект как с физическими, так и с юридическими лицами. Полный комплекс услуг по дизайну интерьеров. Авторский надзор в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

    Услуги
    • Разработка дизайн проекта интерьера
    • включающая в себя подбор отделочных материалов
    • сантехники
    • мебели и светильников
    • эскизный проект (3D визуализация или ручная графика)
    • рабочие чертежи и ведомость отделки. Авторский надзор на территории СПб и Ленинградской области.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Москва
    Адрес
    Сердобольская 7
    197343 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219198708 www.creativenm.ru

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