Дизайн частных и общественных интерьеров от Натальи Молчановой, публикации в профильных изданиях. Заключение договоров на дизайн проект как с физическими, так и с юридическими лицами. Полный комплекс услуг по дизайну интерьеров. Авторский надзор в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
- Услуги
- Разработка дизайн проекта интерьера
- включающая в себя подбор отделочных материалов
- сантехники
- мебели и светильников
- эскизный проект (3D визуализация или ручная графика)
- рабочие чертежи и ведомость отделки. Авторский надзор на территории СПб и Ленинградской области.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Москва
- Адрес
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Сердобольская 7
197343 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219198708 www.creativenm.ru