Vibe Life Technologies – проект слияния стиля, технологий и природы. Ради уюта в вашем доме мы стараемся создавать уникальные и красивые вещи. Различные формы, растения, а также цвета кубов позволят вам создать свою уникальную композицию, а мы вам в этом поможем.
- Услуги
- Производство предметов интерьера
- в том числе
- технологичных; озеленение офисов; корпоративные подарки на заказ
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Адрес
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Годовикова, д.9с4
129085 Москва
Россия
+7-9152465014 vibelifetechnologies.com
Законное владение
г.Москва, ул.Годовикова, д.9с4