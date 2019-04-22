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Скульптор
Художники и ремесленники Ростов-На-Дону
Обзор 3Проекты (3) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Горельеф, Скульптор Скульптор
    Горельеф, Скульптор Скульптор
    Горельеф, Скульптор Скульптор
    +3
    Горельеф
    Декоративное панно из "композита" с полками под коллекцию фигур., Скульптор Скульптор Произведения искусстваСкульптуры Пластик Бежевый
    Декоративное панно из "композита" с полками под коллекцию фигур., Скульптор Скульптор
    Декоративное панно из "композита" с полками под коллекцию фигур., Скульптор Скульптор
    +2
    Декоративное панно из "композита" с полками под коллекцию фигур.
    Художественное-литьё, Скульптор Скульптор Произведения искусстваСкульптуры Медь / Бронза / Латунь Многоцветный
    Художественное-литьё, Скульптор Скульптор Произведения искусстваСкульптуры Медь / Бронза / Латунь Многоцветный
    Художественное-литьё, Скульптор Скульптор Сад Беседки и теплицы Медь / Бронза / Латунь Многоцветный
    +1
    Художественное-литьё

    Дизайнер - скульптор. 

    Изготовление литых бронзовых изделий, а так же из композитного и других материалов - (барельефы,горельефы,анималистика и скульптура) - от эскиза до готовой модели.

    Услуги
    Разработка эскизов. Создание модели в мягком материале. Формовка. Художественное литьё из бронзы и латуни. Авторский контроль – сопровождение изготовления и обработки изделия.
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    ул.Дранко,д.112
    344018 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9281026490 belov-igor.arxip.com
    Законное владение

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