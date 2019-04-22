Дизайнер - скульптор.
Изготовление литых бронзовых изделий, а так же из композитного и других материалов - (барельефы,горельефы,анималистика и скульптура) - от эскиза до готовой модели.
- Услуги
- Разработка эскизов. Создание модели в мягком материале. Формовка. Художественное литьё из бронзы и латуни. Авторский контроль – сопровождение изготовления и обработки изделия.
- Регионы обслуживания
- Россия
- Адрес
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ул.Дранко,д.112
344018 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9281026490 belov-igor.arxip.com
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