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Одна из теорий
зарождения жизни на Земле гласит, что
в становлении биосферы планеты важную
роль сыграли мельчайшие организмы —
зеленые бактерии. Именно они, имея
способность к фотосинтезу, миллионы
лет выделяли кислород в…
Так называемый сад камней, большой или совсем миниатюрный – в любом случае украшение пространства медитативное и умиротворяющее, его внутреннюю сущность можно обозначить как изящество простоты или красота обыденности.
сад камней
изящество простоты
красота обыденности
Положительная
атмосфера в жилище и добрый повседневный
настрой хозяина дома зависят от многих
факторов. Одним из наиболее мощных
источников энергии являются горшечные
растения и цветы,
ведь именно эти «живые» обитатели дома…