Как сделать мини-сад камней в своем доме

Так называемый сад камней , большой или совсем миниатюрный – в любом случае украшение пространства медитативное и умиротворяющее, его внутреннюю сущность можно обозначить как изящество простоты или красота обыденности .

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