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Dasha Grigoryeva
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира в стиле Модерн, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Гостиная в стиле модерн
    Квартира в стиле Модерн, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Спальня в стиле модерн
    Квартира в стиле Модерн, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Рабочий кабинет в стиле модерн
    +1
    Квартира в стиле Модерн
    Квартира в сталинском доме с видом на Москва-Сити. 98 м.кв, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в сталинском доме с видом на Москва-Сити. 98 м.кв, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Спальня в эклектичном стиле
    Квартира в сталинском доме с видом на Москва-Сити. 98 м.кв, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Гостиные в эклектичном стиле
    +2
    Квартира в сталинском доме с видом на Москва-Сити. 98 м.кв
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    Кафе в СОГАЗ.
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    Кафе в СОГАЗ., Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    Кафе в СОГАЗ.
    Кафе "Сезоны", Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе "Сезоны", Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе "Сезоны", Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Конференц-центры в стиле лофт
    +4
    Кафе "Сезоны"
    Дом, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Гостиная в рустикальном стиле
    Дом, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Гостиная в рустикальном стиле
    Дом, Dasha Grigoryeva Dasha Grigoryeva Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
    +16
    Дом
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Смоленская пл. 13/21
    121099 Москва
    Россия
    +7-9031350978 www.dashagrigoreva.com
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