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Одно из самых важных качеств для любого дизайнера – умение сочетать устоявшиеся традиции с новыми модными веяниями. Касается это
не только моделирования одежды, но и проектирования домов.
Декорирование
дома снаружи не менее важно, чем дизайнерская отделка внутренних
помещений. Чердачные фронтоны, как
следует из их названия, находятся на
переднем плане внешнего вида дома.
Многие
современные ученые и философы считают,
что человечество живет неэффективно,
небрежно расходуя ресурсы планеты.
Яркими примерами являются использование
газа и нефти.