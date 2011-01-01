Наша компания занимается разработкой и реализацией архитектурных и дизайн проектов с 2011. В своей работе мы объединяем аскетизм минимализма, уют скандинавского стиля, а так же аутентичность эксклюзивных предметов интерьера и экстерьера. Во главе нашей идеологии стоит концепция ``Эстетики пространства``, в рамках которой мы максимально раскрываем потенциал будущего объекта. Особое внимание, при разработке проектов, мы уделяем анализу и правильному функциональному зонированию, основываясь на пожелания клиента и наш опыт. Выстраивая индивидуальный подход мы всегда получаем положительный и продуктивный результат нашей работы. В итоге наши клиенты получают комфортное пространство для жизни, творчества и работы, а так же новый смысл ``Эстетики жизни``.
- Услуги
- Разработка и реализация архитектурных и дизайн проектов.
- Регионы обслуживания
- г. Москва
- Иваново
- Ивановская обл.
- ялта
- Адрес
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ул. Лежневская д.183 о. 408
153000 Иваново
Россия
+7-4932222605 studiosowa.ru
г. Иваново ул.Лежневская д. 183 о.408