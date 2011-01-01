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Архитектурная мастерская <q>SOWA</q>
Дизайнеры интерьера Иваново
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Загородный дом, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Кухня в стиле минимализм
    Загородный дом, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    Загородный дом, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    +8
    Загородный дом
    Квартира для современной девушки, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Квартира для современной девушки, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    Квартира для современной девушки, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Квартира для современной девушки
    Квартира для коллекционеров, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    Квартира для коллекционеров, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Кухни в эклектичном стиле
    Квартира для коллекционеров, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиные в эклектичном стиле
    +11
    Квартира для коллекционеров
    Мужская студия, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Спальня в стиле минимализм
    Мужская студия, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Кухня в стиле минимализм
    Мужская студия, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +3
    Мужская студия
    Мансарда 0024, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    Мансарда 0024, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Гостиная в стиле минимализм
    Мансарда 0024, Архитектурная мастерская "SOWA" Архитектурная мастерская 'SOWA' Тренажерный зал в стиле минимализм
    +4
    Мансарда 0024

    Наша компания занимается разработкой и реализацией архитектурных и дизайн проектов с 2011. В своей работе мы объединяем аскетизм минимализма, уют скандинавского стиля, а так же аутентичность эксклюзивных предметов интерьера и экстерьера. Во главе нашей идеологии стоит концепция ``Эстетики пространства``, в рамках которой мы максимально раскрываем потенциал будущего объекта. Особое внимание, при разработке проектов, мы уделяем анализу и правильному функциональному зонированию, основываясь на пожелания клиента и наш опыт. Выстраивая индивидуальный подход мы всегда получаем положительный и продуктивный результат нашей работы. В итоге наши клиенты получают комфортное пространство для жизни, творчества и работы, а так же новый смысл ``Эстетики жизни``.

    Услуги
    Разработка и реализация архитектурных и дизайн проектов.
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Иваново
    • Ивановская обл.
    • ялта
    Адрес
    ул. Лежневская д.183 о. 408
    153000 Иваново
    Россия
    +7-4932222605 studiosowa.ru
    Законное владение

    г. Иваново ул.Лежневская д. 183 о.408

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