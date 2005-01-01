Дизайн студия интерьеров In Interior Studio занимается проектированием и реализацией интерьеров с 2005 года. За это время накоплен огромный опыт в работе которым мы с удовольствием делимся с нашими клиентами.
- Услуги
- Разработка дизайн – проекта интерьера
- реализация по дизайн – проекту
- Регионы обслуживания
- г. Санкт-Петербург, г.Москва и Европейский Союз
- Адрес
-
ул.Таврическая, д.19, литера А, офис 18-Н1
191015 Санкт-Петербург
Россия
+7-9210951331 www.ininteriorstudio.com
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Таврическая, д.19, литера А, офис 18-Н1