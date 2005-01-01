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ООО <q>ИНТЕРИОР</q>
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "Современный стиль", ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    "Современный стиль", ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    "Современный стиль", ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Гостиная в стиле минимализм
    +7
    "Современный стиль"
    В лучших традициях, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в классическом стиле Бежевый
    В лучших традициях, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в классическом стиле
    В лучших традициях, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в классическом стиле
    +21
    В лучших традициях
    Апартаменты в стиле Поп-Арт, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в стиле модерн Красный
    Апартаменты в стиле Поп-Арт, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в стиле модерн
    Апартаменты в стиле Поп-Арт, ООО "ИНТЕРИОР" ООО 'ИНТЕРИОР' Спальня в стиле модерн
    +10
    Апартаменты в стиле Поп-Арт

    Дизайн студия интерьеров In Interior Studio занимается проектированием и реализацией интерьеров с 2005 года. За это время накоплен огромный опыт в работе которым мы с удовольствием делимся с нашими клиентами. 

    Услуги
    • Разработка дизайн – проекта интерьера
    • реализация по дизайн – проекту
    Регионы обслуживания
    г. Санкт-Петербург, г.Москва и Европейский Союз
    Адрес
    ул.Таврическая, д.19, литера А, офис 18-Н1
    191015 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9210951331 www.ininteriorstudio.com
    Законное владение

    Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Таврическая, д.19, литера А, офис 18-Н1

    Отзыв

    vladlenachernyh
    Делюсь опытом работы с In Interior Studio! Год назад задумалась о ремонте в своей квартире, перепланировке и полной смене интерьера. Долго искала компании которые могли бы превратить мои мысли в реальность и наткнулась на сайт www.ininteriorstudio.com. После встречи с Верой (дизайнер) поняла - это то, что мне нужно, она показала мне свои работы, эскизы и предложила мне один из вариантов, который меня устроил и уже через несколько дней мы подписали договор. Проект делали полтора месяца, а вот реализация заняла более полу года. Сейчас я живу в прекрасной квартире и вспоминаю о встрече с этой компанией только с позитивом, огромное спасибо Вере, Валерию и всей их сплоченной команде, за то что исполнили мою давнюю мечту, рекомендую!
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Май 2017
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    kievitskyandrew
    Благодарю компании ООО "Интериор" за выполненную работу, процветания и удачи в будущем!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Январь 2018
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