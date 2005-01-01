Экспрессивные цвета в спальне

Все мы уже выучили как дважды-два, что спальня должна быть выполнена в спокойных пастельных тонах, ведь это место для отдыха и расслабления… Но что тогда – делать всем одинаковые спальни в бежевых тонах под копирку, не взирая на…

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