Позвольте Вам представиться, компания МАЭСТРО.

На рынке предоставления услуг по строительству и отделке бань, хаммамов, инфракрасных кабин, монтажу дымоходных систем и каминов более 15 лет. Помимо этого производим работы с деревом – обшивка фасадов домов и интерьеров помещений, террас, винных комнат, в том числе из экзотических пород. Имеем безупречную репутацию, чем дорожим и гордимся.

Заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничество с архитекторами и дизайнерами, строителями домов и бассейнов. Предлагаем вашему вниманию кабину «ФЛОРА» ( WOOD and GRASS) линии «Русская баня в квартире» собственной разработки и воплощения. Данный продукт выполнен в Эко-стиле , включает богатую и востребованную комплектацию http://banimaestro.ru/page/russkaya-banya-v-kvartire. Готовы поставлять кабину в любой регион.

Со своей стороны гарантируем наивысшее исполнительское мастерство, чёткость в работе, непременное выполнение договорных обязательств.

Более подробно на сайте www. banimaestro.ru .

С уважением,

Истомин Андрей