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компания МАЭСТРО
Бассейны и спа Г.Краснодар
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Бани МАЭСТРО в Краснодаре, компания МАЭСТРО компания МАЭСТРО Спа в рустикальном стиле Дерево Коричневый
    Бани МАЭСТРО в Краснодаре, компания МАЭСТРО компания МАЭСТРО Спа в классическом стиле Дерево Бежевый
    Бани МАЭСТРО в Краснодаре, компания МАЭСТРО компания МАЭСТРО Спа в азиатском стиле Дерево Желтый
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    Бани МАЭСТРО в Краснодаре

    Позвольте Вам представиться, компания МАЭСТРО.

          На рынке предоставления услуг по строительству и отделке бань, хаммамов, инфракрасных кабин, монтажу дымоходных систем и каминов более 15 лет. Помимо этого  производим работы с деревом – обшивка фасадов домов и интерьеров помещений, террас, винных комнат, в том числе из экзотических пород. Имеем безупречную репутацию, чем дорожим и гордимся.

         Заинтересованы во  взаимовыгодном  сотрудничество с архитекторами и дизайнерами, строителями домов и бассейнов. Предлагаем вашему вниманию кабину  «ФЛОРА» ( WOOD and GRASS) линии «Русская баня в квартире» собственной разработки и воплощения. Данный продукт выполнен в Эко-стиле , включает богатую и востребованную комплектацию http://banimaestro.ru/page/russkaya-banya-v-kvartire. Готовы поставлять кабину в любой регион.

     Со своей стороны гарантируем наивысшее исполнительское мастерство, чёткость в работе, непременное выполнение договорных обязательств.

     Более подробно на сайте www. banimaestro.ru .

    С уважением,

    Истомин Андрей

    Услуги
    • подбор и комплектование материалов и оборудования «под ключ» подбор и установка дровяных печей
    • каминов монтаж сборных дымоходов из нержавеющей стали или дымоходных систем SCHIEDEL изготовление и монтаж кабины Русская баня в квартире поставка и монтаж инфракрасных кабин
    Регионы обслуживания
    • Краснодарский край
    • Крым
    • Абхазия
    • Ростовская область
    • Ставропольский край
    • г.Краснодар
    Награды компании
    Слова благодарности наших многочисленных клиентов
    Адрес
    ул.Селезнёва, 204/2
    350000 Г.Краснодар
    Россия
    +7-9186913315 banimaestro.ru/photogallery
    Законное владение

    350000,г.Краснодар, ул.Селезнёва, 204/2

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