Позвольте Вам представиться, компания МАЭСТРО.
На рынке предоставления услуг по строительству и отделке бань, хаммамов, инфракрасных кабин, монтажу дымоходных систем и каминов более 15 лет. Помимо этого производим работы с деревом – обшивка фасадов домов и интерьеров помещений, террас, винных комнат, в том числе из экзотических пород. Имеем безупречную репутацию, чем дорожим и гордимся.
Заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничество с архитекторами и дизайнерами, строителями домов и бассейнов. Предлагаем вашему вниманию кабину «ФЛОРА» ( WOOD and GRASS) линии «Русская баня в квартире» собственной разработки и воплощения. Данный продукт выполнен в Эко-стиле , включает богатую и востребованную комплектацию http://banimaestro.ru/page/russkaya-banya-v-kvartire. Готовы поставлять кабину в любой регион.
Со своей стороны гарантируем наивысшее исполнительское мастерство, чёткость в работе, непременное выполнение договорных обязательств.
Более подробно на сайте www. banimaestro.ru .
С уважением,
Истомин Андрей
- Услуги
- подбор и комплектование материалов и оборудования «под ключ» подбор и установка дровяных печей
- каминов монтаж сборных дымоходов из нержавеющей стали или дымоходных систем SCHIEDEL изготовление и монтаж кабины
Русская баня в квартирепоставка и монтаж инфракрасных кабин
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Крым
- Абхазия
- Ростовская область
- Ставропольский край
- г.Краснодар
- Награды компании
- Слова благодарности наших многочисленных клиентов
- Адрес
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ул.Селезнёва, 204/2
350000 Г.Краснодар
Россия
+7-9186913315 banimaestro.ru/photogallery
350000,г.Краснодар, ул.Селезнёва, 204/2