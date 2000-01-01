ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Образование: Кишиневский Институт искусств (факультет декоративно прикладного искусства) Московская Международная Школа Дизайна, которую окончила в 2000 году с отличными результатами, и присвоенной квалификацией Дизайнер интерьера по специальности “Архитектура интерьера и декорирование международного стандарта IIDA”. После окончания Международной Школы Дизайна стажировалась в Италии и Франции. А далее еще: Курс программы АrchiCAD - «Моспроект» Школа Архитектуры и дизайна – Курс 3ds Max, 3d графика. Визуализация. Являюсь членом Союза Дизайнеров Москвы. И до сих пор, помимо работы над дизайн проектами, я продолжаю чему-то учиться и проходить разные профессиональные стажировки, тренинги и мастер классы.