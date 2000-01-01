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Надежда Лашку
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира 114 м2 в эклектичном стиле, Надежда Лашку Надежда Лашку Балконы и веранды в эклектичном стиле
    Квартира 114 м2 в эклектичном стиле, Надежда Лашку Надежда Лашку Ванная комната в эклектичном стиле
    Квартира 114 м2 в эклектичном стиле, Надежда Лашку Надежда Лашку Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +4
    Квартира 114 м2 в эклектичном стиле
    Шоу Рум американской мебели в ТЦ "Времена года" 40 м2, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    Шоу Рум американской мебели в ТЦ "Времена года" 40 м2, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    Шоу Рум американской мебели в ТЦ "Времена года" 40 м2, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    +4
    Шоу Рум американской мебели в ТЦ "Времена года" 40 м2
    Квартира 100 м2 в Павлово, Надежда Лашку Надежда Лашку Кухня в стиле модерн
    Квартира 100 м2 в Павлово, Надежда Лашку Надежда Лашку Детская комната в стиле модерн
    Квартира 100 м2 в Павлово, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    +4
    Квартира 100 м2 в Павлово
    Частная школа "Логос" в Мытищах, Надежда Лашку Надежда Лашку Стены и пол в стиле модерн
    Частная школа "Логос" в Мытищах, Надежда Лашку Надежда Лашку Стены и пол в стиле модерн
    Частная школа "Логос" в Мытищах, Надежда Лашку Надежда Лашку Стены и пол в стиле модерн
    +4
    Частная школа "Логос" в Мытищах
    Таунхаус 240 м2 в Павловской слободе, Надежда Лашку Надежда Лашку Спальня в стиле модерн
    Таунхаус 240 м2 в Павловской слободе, Надежда Лашку Надежда Лашку Кухня в стиле модерн
    Таунхаус 240 м2 в Павловской слободе, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    +4
    Таунхаус 240 м2 в Павловской слободе
    Таунхаус 220 м2 в посёлке Коровино, Надежда Лашку Надежда Лашку Кухня в стиле модерн
    Таунхаус 220 м2 в посёлке Коровино, Надежда Лашку Надежда Лашку Кухня в стиле модерн
    Таунхаус 220 м2 в посёлке Коровино, Надежда Лашку Надежда Лашку Гостиная в стиле модерн
    +4
    Таунхаус 220 м2 в посёлке Коровино
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    ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

    Образование: Кишиневский Институт искусств (факультет декоративно прикладного искусства) Московская Международная Школа Дизайна, которую окончила в 2000 году с отличными результатами, и присвоенной квалификацией Дизайнер интерьера по специальности “Архитектура интерьера и декорирование международного стандарта IIDA”. После окончания Международной Школы Дизайна стажировалась в Италии и Франции. А далее еще: Курс программы АrchiCAD - «Моспроект» Школа Архитектуры и дизайна – Курс 3ds Max, 3d графика. Визуализация. Являюсь членом Союза Дизайнеров Москвы. И до сих пор, помимо работы над дизайн проектами, я продолжаю чему-то учиться и проходить разные профессиональные стажировки, тренинги и мастер классы.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул Лесная 54
    109675 Москва
    Россия
    +7-4993402889 www.lashku-design.ru
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