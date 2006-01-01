Дизайнер интерьера, искусствовед, художник-график. В 2007г. закончила МГУКИ, факультет Культурологии, специализация: Мировая Художественная Культура и Искусство. С 2006г. занимаюсь дизайном интерьера. Регулярный участник профессиональных выставок и теле проектов. Все стадии проекта: начиная от планировочного решения, подбора мебели и отделочных материалов, рабочих чертежей для строителей, 3D визуализации или концептуальных эскизов, и, заканчивая авторским надзором - выполняю исключительно самостоятельно! Работаю во всех архитектурных и интерьерных стилях. И всегда привношу в интерьеры нотку индивидуальности своих заказчиков!