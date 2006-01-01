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Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • 5 квадратных метров Барокко, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Рабочий кабинет в классическом стиле
    5 квадратных метров Барокко, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Рабочий кабинет в классическом стиле
    5 квадратных метров Барокко, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Рабочий кабинет Письменные столы
    +3
    5 квадратных метров Барокко
    Идеальная спальня, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Спальня в классическом стиле
    Идеальная спальня, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Спальня в классическом стиле
    Идеальная спальня, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Спальня в классическом стиле
    +1
    Идеальная спальня
    Солнечный интерьер, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Гостиная в классическом стиле
    Солнечный интерьер, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Гостиная в классическом стиле
    Солнечный интерьер, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Гостиная в классическом стиле
    +5
    Солнечный интерьер
    Квартира для большой семьи, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для большой семьи, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира для большой семьи, Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Дизайнер интерьера Екатерина Семыкина Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +4
    Квартира для большой семьи

    Дизайнер интерьера, искусствовед, художник-график. В 2007г. закончила МГУКИ, факультет Культурологии, специализация: Мировая Художественная Культура и Искусство. С 2006г. занимаюсь дизайном интерьера. Регулярный участник профессиональных выставок и теле проектов. Все стадии проекта: начиная от планировочного решения, подбора мебели и отделочных материалов, рабочих чертежей для строителей, 3D визуализации или концептуальных эскизов, и, заканчивая авторским надзором - выполняю исключительно самостоятельно! Работаю во всех архитектурных и интерьерных стилях. И всегда привношу в интерьеры нотку индивидуальности своих заказчиков!

    Услуги
    Дизайн интерьера жилых и коммерческих помещений
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Нахимовский проспект
    109052 Москва
    Россия
    +7-9262354455 www.facebook.com/Ekaterina.Interior
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