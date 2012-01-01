Мастерская Stogniy Project помогает сократить усилия, связанные с обустройством готовых помещений, ведь мы работаем сразу в трех направлениях:- основным направлением является изготовление мягких стеновых панелей, и в этой сфере, наши специалисты имеют опыт с 2012 года и более 80 успешно реализованных проектов в трех городах Южного Федерального Округа.- сравнительно новыми, и при этом не менее освоенными, стали сферы изготовления авторской мебели и дизайнерского освещения.

Наши партнеры - эт о дизайнеры России и стран СНГ и здесь нам есть что предложить для успешного сотрудничества.Молодость и креативность мастерской Stogniy Project дает дизайнерам и дизайнерским агентствам возможность развиваться и зарабатывать вместе с нами, благодаря нашей, пожалуй, самой выгодной в стране ценовой политике. Вам не придется больше искать мебель в бутиках и шоу - румах Европы для создания уникального интерьера, ведь зачастую это неоправданно дорого, да и не все европейские фирмы готовы к сотрудничеству с российскими покупателями. Обратившись в мастерскую Stogniy Project вы получаете уникальность текстур и принтов тканей, используемых нами для изготовления мебели и стеновых панелей. Ведь наряду с отечественными поставщиками нам удается успешно сотрудничать с поставщиками тканей из США, тщательно отслеживая все последние тенденции и постоянно обновляя каталоги тканей, предлагаемых нашим клиентам. Нашим отличием стал простой способ крепления стеновых панелей, с которым может справиться даже ребенок. Отказываться от включения в свой дизайн-проект мягких стеновых панелей из-за высокой стоимости или отсутствия подобных услуг в своем регионе - это в прошлом. Мы понимаем, что ремонт это не просто и хотим сделать этот процесс максимально комфортным для Вас! Ведь ремонт - это всегда приятные перемены, путь к созиданию и развитию.