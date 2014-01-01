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Lugerin Architects
Архитекторы Киев
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Sonyachna Brama, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
    Sonyachna Brama, Lugerin Architects Lugerin Architects Столовая комната в стиле модерн МДФ Эффект древесины
    Sonyachna Brama, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
    +22
    Sonyachna Brama
    апартаменты в Кловском, Lugerin Architects Lugerin Architects Спальня в стиле модерн Белый
    апартаменты в Кловском, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в стиле модерн Белый
    апартаменты в Кловском, Lugerin Architects Lugerin Architects Кухня в стиле модерн Керамика Белый
    +13
    апартаменты в Кловском
    Комфорт, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в скандинавском стиле
    Комфорт, Lugerin Architects Lugerin Architects Кухня в скандинавском стиле
    Комфорт, Lugerin Architects Lugerin Architects Столовая комната в скандинавском стиле
    +12
    Комфорт
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕРИНЕЦКИЙ", Lugerin Architects Lugerin Architects Медиа комната в классическом стиле Дерево Коричневый
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕРИНЕЦКИЙ", Lugerin Architects Lugerin Architects Медиа комната в классическом стиле Камень Белый
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕРИНЕЦКИЙ", Lugerin Architects Lugerin Architects Медиа комната в классическом стиле Стекло Серый
    +2
    ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕРИНЕЦКИЙ"
    КВАРТИРА В ЖК "ВІДПОЧИНОК" г. Киев, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    КВАРТИРА В ЖК "ВІДПОЧИНОК" г. Киев, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Кухня в стиле лофт Дерево Серый
    КВАРТИРА В ЖК "ВІДПОЧИНОК" г. Киев, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в стиле лофт Дерево Белый
    +7
    КВАРТИРА В ЖК "ВІДПОЧИНОК" г. Киев, Киевская область, Украина, 2014
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Белый
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Белый
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014, Lugerin Architects Lugerin Architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Белый
    +2
    ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ с. Гореничи, Киевская область, Украина, 2014
    Показать все 7 проекты

    Более десяти

    лет мы предоставляем проектные услуги в области архитектуры и дизайна интерьера. Также занимаемся организацией строительства и ведением авторского надзора.

    Наша команда группа молодых креативных специалистов дипломированных высшими учебными заведениями в области архитектуры и дизайна.

    В списке работ объекты жилого, общественного и промышленного назначения: индивидуальные  и многоквартирные жилые дома, многофункциональные торгово-развлекательные комплексы, офисы, отели, СПА. Среди  промышленных объектов локомотивные депо для обслуживания железнодорожных составов. Также интерьеры домов, квартир и общественных зданий. 

    Более детальная информация представлена на www.lugerin.com

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    • UA
    • RU
    • England
    • pl
    • Киев
    Адрес
    Метрологическая 113
    13143 Киев
    Украина
    lugerin.com

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