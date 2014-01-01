Более десяти

лет мы предоставляем проектные услуги в области архитектуры и дизайна интерьера. Также занимаемся организацией строительства и ведением авторского надзора.

Наша команда группа молодых креативных специалистов дипломированных высшими учебными заведениями в области архитектуры и дизайна.

В списке работ объекты жилого, общественного и промышленного назначения: индивидуальные и многоквартирные жилые дома, многофункциональные торгово-развлекательные комплексы, офисы, отели, СПА. Среди промышленных объектов локомотивные депо для обслуживания железнодорожных составов. Также интерьеры домов, квартир и общественных зданий.

Более детальная информация представлена на www.lugerin.com