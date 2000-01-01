Мы создаем вместе с Вами детские игровые комнаты премиум- класса по индивидуальным проектам, в которых Вы вместе с ребенком выбираете многофункциональный комплекс, или кроватку и отдельные предметы к ней в уникальном исполнении. Наши дизайнеры прорабатывают до мелочей единство стиля Вашей детской. Ваш малыш с радостью растет и развивается в ней, и с гордостью и удовольствием приглашает друзей к себе в гости!
- Услуги
- детская мебель по индивидуальным проектам игровая мебель на заказ меблировка детской комнаты
под ключ
- Регионы обслуживания
- Москва и МО
- Адрес
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1-ая Машиностроения, 10
115088 Москва
Россия
+7-4952121665 dreamlandhouse.ru
Законное владение
115088, Москва ,1-ая Машиностроения, 10