Вы давно мечтаете создать красоту и уют вокруг себя?! Наша команда поможет Вам воплотить мечты в реальность, определиться с концепцией желаемого, решить множество технических вопросов!
Предлагаем разработку комплексных проектов в сфере дизайна интерьера. Ориентируемся на человека, адаптивно подходим к его образу жизни, желаниям и потребностям.
Комфорт, трансформация и понятность - это основная идея работы студии.
Мы смотрим шире привычных стереотипов и охотно выстраиваем новые партнёрские отношения.
- Услуги
- - интерьер квартир – интерьер домов и коттеджей – интерьер общественных помещений – авторское сопровождение – декорирование – живопись
- арт
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург, Малышева 85 и а
- Адрес
-
Малышева 85,а
200-500 Екатеринбург
Россия
+7-9024420139