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Фаро-дизайн
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект трёхкомнатной квартиры , Фаро-дизайн Фаро-дизайн Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Проект трёхкомнатной квартиры , Фаро-дизайн Фаро-дизайн Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Проект трёхкомнатной квартиры , Фаро-дизайн Фаро-дизайн Гостиные в эклектичном стиле Керамика Прозрачный
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    Проект трёхкомнатной квартиры

    Вы давно мечтаете создать красоту и уют вокруг себя?! Наша команда поможет Вам воплотить мечты в реальность, определиться с концепцией желаемого, решить множество технических вопросов!

    Предлагаем разработку комплексных проектов в сфере дизайна интерьера. Ориентируемся на человека, адаптивно подходим к его образу жизни, желаниям и потребностям.
    Комфорт, трансформация и понятность - это основная идея работы студии.

    Мы смотрим шире привычных стереотипов и охотно выстраиваем новые партнёрские отношения.

    Услуги
    • - интерьер квартир – интерьер домов и коттеджей – интерьер общественных помещений – авторское сопровождение – декорирование – живопись
    • арт
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург, Малышева 85 и а
    Адрес
    Малышева 85,а
    200-500 Екатеринбург
    Россия
    +7-9024420139
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