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STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 32Проекты (32) 3Книги идей (3)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • БАССЕЙН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Конференц-центры в средиземноморском стиле Дерево Бирюзовый
    БАССЕЙН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Конференц-центры в средиземноморском стиле Белый
    БАССЕЙН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Конференц-центры в средиземноморском стиле Белый
    +10
    БАССЕЙН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ
    РЕСТОРАН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Гостиницы в рустикальном стиле Дерево
    РЕСТОРАН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Гостиницы в рустикальном стиле Дерево
    РЕСТОРАН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Гостиницы в рустикальном стиле Дерево
    +8
    РЕСТОРАН В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ
    ванная комната interior de luxe, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Ванная комната в эклектичном стиле
    ванная комната interior de luxe, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Ванная комната в эклектичном стиле
    ванная комната interior de luxe, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Ванная комната в эклектичном стиле
    +1
    ванная комната interior de luxe
    ПСЕВДО LOFT (спальня), STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Спальня в стиле лофт Коричневый
    ПСЕВДО LOFT (спальня), STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Спальня в стиле лофт Бежевый
    ПСЕВДО LOFT (спальня), STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ Спальня в стиле лофт Многоцветный
    +1
    ПСЕВДО LOFT (спальня)
    Классический фахверковый дом, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    Классический фахверковый дом, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    Классический фахверковый дом
    Дом в стиле артнуво, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    Дом в стиле артнуво, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    Дом в стиле артнуво, STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ STUDIO DESIGN КРАСНЫЙ НОСОРОГ
    +2
    Дом в стиле артнуво
    Показать все 32 проекты

    Основное направление нашей деятельности - это создание дизайн-интерьера - от проекта до его полного воплощения в жизнь. Наша главная задача - помочь Вам создать стильный и комфортный интерьер, который воплотит все ваши пожелания и мечты.


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Архитектурное проектирование жилых и коммерческих зданий
    • Менеджмент проектов
    • Поставка отделочных материалов
    • мебели и светильников
    • Витражная мастерская
    • Отделочные работы
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Краснодар
    Адрес
    малый проспект Васильевского острова стр. 53
    199178 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9064005151
    Законное владение

    4000064 г.Волгоград, ул. Еременко, д.44 оф.75

    Отзыв

    latigan73
    Вадим вы профессионал своего дела,  талантливый и творческий, желаю вам успеха и процветания. Нам нравиться с вами общаться и нравиться, что наш дом строиться по проекту выполненному вами.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Февраль 2019
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    v1968prokopov
    Являюсь заказчиком. Заказывал концепт проект интерьера своего дома. Хочу отметить серьезное профессиональное отношение со стороны коллектива. Для них нет мелочей, на все вопросы получал полный ответ или развернутую консультация. Очень нравиться проект. Большое спасибо, особенно за гостиную.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Март 2019
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    alina.rusakova66 alina.rusakova66
    Спасибо большое, Вадиму и всему коллективу студии КРАСНЫЙ НОСОРОГ. Вы настоящие профессионалы своего дела!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Апрель 2018
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    Показать все отзывы – 5

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