Основное направление нашей деятельности - это создание дизайн-интерьера - от проекта до его полного воплощения в жизнь. Наша главная задача - помочь Вам создать стильный и комфортный интерьер, который воплотит все ваши пожелания и мечты.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Архитектурное проектирование жилых и коммерческих зданий
- Менеджмент проектов
- Поставка отделочных материалов
- мебели и светильников
- Витражная мастерская
- Отделочные работы
- Регионы обслуживания
- Москва, Санкт-Петербург и Краснодар
- Адрес
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малый проспект Васильевского острова стр. 53
199178 Санкт-Петербург
Россия
+7-9064005151
4000064 г.Волгоград, ул. Еременко, д.44 оф.75