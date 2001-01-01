Дизайн ванной комнаты: 10 вариантов на любой вкус

Казалось бы, ванная комната и ее дизайн не так важны, как спальня, где мы проводим треть жизни. Во сне. К тому же ремонт ванной может обойтись в очень крупную сумму.

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