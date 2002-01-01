Я родилась в Одессе — яркой и солнечной, смешавшей в себе множество культур, что не могло не отложить отпечаток и на дизайн интерьера.

Люблю дизайн во всех его проявлениях, но специализируюсь на работе с жилой недвижимостью. Очень люблю и не ленюсь учиться, узнавать новое, познавать тонкости профессии, посещать различные школы и мастер-классы и с удовольствием делюсь своими знаниями.

В 2002 г. закончила школу дизайна "Сервис-класс" в г.Одесса по специальности "Дизайнер интерьера".

Обучалась живописи в галерее "Творчество" под руководством художника Саенко С.Ю. В 2004 году несколько месяцев проходила практику в Швейцарии в международном учебном заведении Institut Villa Pierrefue. В 2006 году поступила на работу в дизайнерскую фирму "Gnezdo". С 2009 по 2012 гг. - работала дизайнером-декоратором креативной дизайн-студии "Art-i-shok" в г. Одесса. Выполнила много интересных заказов. Некоторые из них представлены на странице "Галерея". С 2012 года работаю в частном порядке. Я открыта для общения с посетителями моего сайта и с читателями блога о дизайне интерьера, который я веду, и, если кто-то захочет пообщаться или что-то узнать у меня - не стесняйтесь, пишите на art_mood@mail.ru или в скайп. Я с радостью отвечу!