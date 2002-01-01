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Алина Березинская
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • квартира на 120 кв.м в ЖК "Французский", Алина Березинская Алина Березинская Гостиная в стиле модерн
    квартира на 120 кв.м в ЖК "Французский", Алина Березинская Алина Березинская Гостиная в стиле модерн
    квартира на 120 кв.м в ЖК "Французский", Алина Березинская Алина Березинская Столовая комната в стиле модерн
    +12
    квартира на 120 кв.м в ЖК "Французский"

    Я родилась в Одессе —  яркой и солнечной, смешавшей в себе множество культур, что не могло не отложить отпечаток и на дизайн интерьера.

    Люблю дизайн во всех его проявлениях, но специализируюсь на работе с жилой недвижимостью.  Очень люблю и не ленюсь учиться, узнавать новое, познавать тонкости профессии, посещать различные школы и мастер-классы и с удовольствием делюсь своими знаниями.

    В 2002 г. закончила школу дизайна "Сервис-класс" в г.Одесса по специальности "Дизайнер интерьера".
    Обучалась живописи в галерее "Творчество" под руководством художника Саенко С.Ю. В 2004 году несколько месяцев проходила практику в Швейцарии в международном учебном заведении Institut Villa Pierrefue. В 2006 году поступила на работу в  дизайнерскую фирму "Gnezdo". С 2009 по 2012 гг. - работала дизайнером-декоратором креативной дизайн-студии "Art-i-shok" в  г. Одесса. Выполнила много интересных заказов. Некоторые из них представлены на странице "Галерея". С 2012 года работаю в частном порядке. Я открыта для общения с посетителями моего сайта и с читателями блога о  дизайне интерьера, который я веду, и, если кто-то захочет пообщаться или что-то узнать у меня - не стесняйтесь,  пишите на art_mood@mail.ru или в скайп. Я с радостью отвечу!

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9299258233 berezinskaya.tk
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