Забор своими руками: 45 фото-примеров

Забор своими руками построить не так сложно, как кажется. Вам нужен материал для опоры, материал для самого забора, фундамент, а также инструменты. Забор своими руками обычно строится около месяца, если учитывать размеры участка о…

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