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В нашей новой статье вы найдете сразу 50 идей дизайна красивой и современной террасы при вашем дачном или загородном доме. Мы собрали для вас российские, испанские, бразильские, немецкие, латиноамериканские и французские проекты!О…
Забор своими руками построить не так сложно, как кажется. Вам нужен материал для опоры, материал для самого забора, фундамент, а также инструменты. Забор своими руками обычно строится около месяца, если учитывать размеры участка о…