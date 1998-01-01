Вот уже более 8 лет мы разрабатываем дизайн комфортабельных и функциональных интерьеров различной сложности, площади и назначения.

Наша цель - доказать своим примером, что заказать профессиональный дизайн-проект стильного интерьера - это не роскошь, а комфорт и функциональность помещения - это норма.

Наши принципы: профессионализм в работе, доступность услуг, прозрачность условий.

Подрбнее о содержании услуги и ценах см. на нашем официальном сайте http://dizayn-intererov.ru

Дополнительной финансовой гарантией для наших клиентов является поэтапный порядок разработки и оплаты дизайн-проекта, при котором проект стартует без предоплаты, а заказчику не требуется единовременно оплачивать всю стоимость проекта.Отличительной особенностью дизайн-проектов от нашей Студии является полнота и высокая степень детализации всего комплекта