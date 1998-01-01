Вот и пришло время поделиться впечатлениями от результатов реализации дизайн-проекта, подготовленного для нас студией интерьеров «Инстильер». Сразу скажем, что, традиционные представления о работе дизайнеров как фантазеров, оторванных от реальной жизни, и рисующих глянцевые картинки, не связанные ни с реальными возможностями их реализации, ни с экономическими и эргономическими ожиданиями заказчиков, не подтвердились. Задуманное совместно и реализованное строительной компанией (предложенной тоже студией) оказалось максимальной похожим. Но обо всем по порядку.
После решения о ремонте (а оно «рожалось» примерно три года) для нас закономерно встал вопрос о поиске дизайнера. Почему закономерно? Ну, потому что в нашей семье давно сложилось устойчивое мнение: сложную работу должны делать профессионалы. А нам не хотелось воспроизвести в квартире то, что мы видели множество раз. А переезжать нам по стране и городу пришлось немало. Так вот, к поиску дизайнера мы подошли серьезно.
«Перешерстили» все доступные для нас ресурсы, от личных рекомендаций до профессиональных сайтов. Нами был составлен перечень из пяти кандидатур на заказ. Студия «Инстильер» (пока мы еще не знали, кто в ней работает) была в списке кандидатов второй. Мы попали на Александра. Он достаточно обстоятельно обрисовал нам свои возможности, узнал, конечно, о наших).
Первого яркого впечатления мы тогда не получили. В конце разговора Александр произнес фразу «… я думаю, вы вернетесь к нам». Тогда мы были уверены, что это вежливо-ритуальная фраза (надежда) продавца. Но… все именно так и оказалось. После окончания процесса «просеивания» и семейного обсуждения мы поняли, что ни одна компания нас не «зацепила». Тогда и вспомнилась фраза Александра.
Разговор мы начали уже с позиций новых знаний, полученных после бесед с потенциальными исполнителями. Не секрет, что при крупных покупках всегда присутствует определенная настороженность, связанная со спецификой бизнеса в нашей стране: с заказчика возьмут деньги, подкрепленные мощью финансовой системы государства, а в ответ могут выдать такое… В общем, определенная настороженность, конечно, была. Скажу сразу, пропала она не сразу. Но профессионализм наших дизайнеров, связанный не только со знанием технологий дизайна, наличием вкуса и прочими, сугубо специфическими компетенциями, но и пониманием психологии заказчиков (порой очень капризных), во многом поспособствовал тому, что эта настороженность исчезла.
Ну а дальше начался рабочий процесс. Александр, договорившись о встрече, сразу предупредил о необходимости подготовить квартиру к обмеру. Это только на первый взгляд обычная просьба. А надо было… отодвинуть всю мебель от стен, и оторвать косяки в дверных проемах. Короче, квартира, в которой нам еще предстояло жить несколько месяцев, стала походить на объект поиска запрещенных предметов, который произвели правоохранительные органы).
Весь процесс занял 4,5! часа. Мы не думали, что можно так тщательно подходить к своей работе. В процессе обмера Александр уточнял наши пожелания, предлагал (но не настаивал) различные варианты интерьера, и т.д. Короче, первое впечатление от встречи осталось позитивным.
А дальше началась рутинная (конечно, на наш взгляд) работа. В это время мы познакомились с Юлией, которая и вела наш проект. Все эти встречи были по телефону, что поначалу немного напрягало – мы привыкли к общению, как сейчас говорят, «face-to-face», лицом к лицу. Но впоследствии к этому привыкли. Тем более что так существенно экономилось время для согласования вопросов. В большинстве случаев на звонки отвечали сразу, изредка назначались определенные часы.
Нам на почту выслали многостраничное техническое задание, где надо было отразить свои пожелания и предпочтения, и отметить вариант их исполнения (полностью доверяем дизайнеру, только после согласования или оставить наше предложение). Сразу замечу, что большинство пометок было ориентировано на согласование с нами – уж такие мы, любим держать все под контролем. После завершения согласования ТЗ (а их было три варианта) и планировочного решения Юлия перешла к визуализации наших пожеланий.
Вот тут нас ждали первые потрясения). Коллажи, которые нам выслали, отличались от нашего представления о красивой квартире кардинально. Какие-то (как нам виделось) скопированные из сети фотографии, образы, которые не складывались в общую картину. После первого шока мы запросили переговоры). И вот тут сыграли психологические и педагогические способности наших дизайнеров: примерно за 1,5 часа беседы они вежливо, но настойчиво убедили нас в том, что нам надо поверить и… довериться. Что мы в итоге и сделали. На этом доверии и продолжалось вся дальнейшая работа. А потом мы получили дизайн-проект. Это был взрыв положительных эмоций! Можно было выдохнуть: наше представление о будущем жилище реально воплотилось в общую картину.
Ну, а дальше начался другой этап: собственно ремонт. По договору нам гарантировалось предоставление сметы на ремонт от своей компании и от компаний-партнеров. Мы по финансовым соображениям выбрали партнера, и начался ремонт. Этот процесс заслуживает отдельного описания: скажу только, что ремонт начался и проходил в период самых жестких карантинных мероприятий. Но это тема для отдельного описания.
В период ремонта Юлия, несмотря на ограниченные возможности для перемещения по городу, вырывалась к нам для авторского надзора. За него мы заплатили отдельно, но не пожалели. Да, в нашем договоре было прописано обязательство исполнителя по подбору материалов, и это все было осуществлено своевременно, несмотря на, как уже было сказано, ограничительные мероприятия. В последующем Юлия оказала помощь и не в прописанных в договоре вещах, помогла с выбором мастера по установке окон, дизайнера по шторам.
Что сказать в конце нашего описания? Мы очень благодарны Юлии и Александру за их работу. Им удалось изменить наши прежние представления о красивом и комфортном жилище, создать дом нашей мечты, в который хочется возвращаться.
Кто-то может сказать: они и должны были сделать это за деньги. Да, все так. Но разве немало у нас разочарований за оплаченную работу? Разве мы всегда удовлетворены отношением к себе? И когда мы получили итоговый результат в комплексе, сожаление за потраченные деньги не испытали. Сейчас мы со всем авторитетом, который имеем у близких и знакомых, будем рекомендовать (и уже это начали делать) студию «Инстильер» для разработки дизайна квартир. Спасибо вам за результат, Юлия и Александр!
Для справки: первый контакт со студией был в сентябре 2019 года. Начало работы в октябре 2019 года, дизайн-проект получили на руки в феврале 2020 года. Ремонт начали в марте, закончили в августе. Далее занимались покупкой мебели, обживались в старом и новом, но очень удобном для нас месте. Шторы повесили 26 декабря! Так что Новый год встретили в полном удовлетворении!! Еще раз спасибо, ребята!
Дата проекта: Февраль 2020
Заказывала дизайн проект новой квартиры в студии "Инстильер". Работой ребят Александра и Юлии осталась очень довольна!
Долго выбирала,сомневалась, искала по отзывам подходящую студию дизайна. Выбрала "Инстильер" и не прогадала! Работа с самого начала поставлена очень грамотно. Все понятно объяснили, каждый пункт договора, никаких "подводных камней" в ходе дальнейшей работы не было. Юля сумела практически сразу, что называется, настроиться на мою "волну", понять, что мне нужно и понравится. Интерьер получился простой,функциональный и в то же время с "изюминкой", все как я хотела. При любых возникающий вопросах, всегда можно было связаться с Юлей и все решить. Все работы сделаны в срок.
Спасибо за ваш профессионализм! Очень рекомендую всем! С наступающим Новым годом!
Процветания вашей дружной семье и новых отличных проектов!
С уважением, Павловская Ольга.
Дата проекта: Сентябрь 2019
Почему мне захотелось написать отзыв? Во-первых, хочу выразить искреннюю. Благодарность Александру и Юлии из дизайн-студии «Инстильер».
Во-вторых, помочь тем, кто думает надо ли вообще заказывать дизайн-проект и перерывают огромное количество информации в интернете. Дизайн-проект нужен обязательно, если вы хотите получить результат, который вас порадует и будет радовать долго, а досадных ошибок, портящих всё впечатление, не будет. Любым делом должен заниматься профессионал. Учить-учитель, лечить-врач, а проектировать и разрабатывать интерьер- архитектор и дизайнер. Вы никогда сами не продумаете все детали, не рассчитаете правильно размеры, не сделаете все необходимые чертежи, если вы не занимаетесь строительством и отделкой, вы не будете знать все новые материалы и их свойства, в поисках мебели и деталей интерьера вы потратите огромное количество времени, нервов и денег. И все равно в итоге сдадитесь и купите что-то более или менее подходящее, а не именно то, что нужно. Все, кто видел нашу квартиру спрашивали, кто нам делал дизайн проект. И я отвечала честно- Дизайн-студия «Инстильер».
Дизайн-студию «Инстильер» я нашла в интернете, перелопатив огромное количество информации. Я ориентировалась на портфолио и отзывы. И мне ОЧЕНЬ повезло. Наш дизайн-проект делала Юлия Шаталова. Вот уже два месяца мы живём в нашей новой старой квартире и чувство радости и нереальности происходящего не покидает на до сих пор. В итоге мы получили квартиру мечты. Все очень красиво и удобно. Я до сих пор не понимаю как из моих весьма путанных и общих объяснений Юлия поняла, что я хочу и воплотила это в реальность. Мне оставалось только в точности следовать проекту. Мне не надо было мотаться по магазинам, искать в интернете, я просто покупала все, что необходимо там, где советовала Юлия и в итоге сэкономила не только время и нервы, но и деньги. Оплату проекта осуществляли поэтапно, все сроки соблюдались неукоснительно.
В отзывах обычно есть рубрики: достоинства и недостатки. Так вот достоинства: квартира мечты и сэкономленные время, нервы и деньги. Недостатки: нет абсолютно.
Екатерина.
Дата проекта: Сентябрь 2019