Мы – команда профессионалов, которая создаст уникальный проект вертикального озеленения для вашего рабочего места или зоны отдыха с учетом всех ваших пожеланий, потребностей и особенностей дизайна. Мы поможем вам в уходе за растениями, чтобы даже в самую суровую стужу кусочек вечнозеленого лета всегда оставался с вами.
- Услуги
- Продаем фитокартины
- фитомодули
- фитостены и кашпо с автополивом. Проектируем и производим монтаж фитоконструкций. Оказываем последующий уход за растениями.
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Раменское
- Адрес
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Северное шоссе, 10
140105 Раменское
Россия
+7-9859911291 myedengarden.ru
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Бизнес-парк «Plaza RamStars», г. Раменское, Северное шоссе, д. 10