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ООО <q>Мой Райский Сад</q>
Озеленители Раменское
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    • ООО 'Мой Райский Сад'
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    Мы – команда профессионалов, которая создаст уникальный проект вертикального озеленения для вашего рабочего места или зоны отдыха с учетом всех ваших пожеланий, потребностей и особенностей дизайна. Мы поможем вам в уходе за растениями, чтобы даже в самую суровую стужу кусочек вечнозеленого лета всегда оставался с вами.

    Услуги
    • Продаем фитокартины
    • фитомодули
    • фитостены и кашпо с автополивом. Проектируем и производим монтаж фитоконструкций. Оказываем последующий уход за растениями.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Раменское
    Адрес
    Северное шоссе, 10
    140105 Раменское
    Россия
    +7-9859911291 myedengarden.ru
    Законное владение

    Бизнес-парк «Plaza RamStars», г. Раменское, Северное шоссе, д. 10

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