Интернет-магазин предлагает вашему вниманию предметы старины Китая и точные копии, сделанные по старинным технологиям мастеров Поднебесной, включающую в себя керамику, изделия из фарфора, бронзы, природного камня, а так же предметы быта и домашнюю утварь древнего Китая.
- Услуги
- Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов. Поможем Вам в реализации проектов
- а также предоставим персональные скидки и предложения!
- Регионы обслуживания
- РОССИЯ – Москва
- Адрес
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Энгельса, 27
141400 Химки
Россия
+7-9168008780 www.chinadom.net