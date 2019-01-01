Занимаюсь дизайном интерьеров жилых помещений более 25 лет. Мои проекты реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Украине, Казахстане, Испании и Франции.

Имею возможность прямых поставок мебели, текстиля, ковров, светильников, картин, предметов интерьера, посуды, хрусталя, изделий из бронзы и серебра от производителей Испании, Италии и Франции.

Накопленный опыт - гарантия моего профессионализма.