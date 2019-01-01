Занимаюсь дизайном интерьеров жилых помещений более 25 лет. Мои проекты реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Украине, Казахстане, Испании и Франции.
Имею возможность прямых поставок мебели, текстиля, ковров, светильников, картин, предметов интерьера, посуды, хрусталя, изделий из бронзы и серебра от производителей Испании, Италии и Франции.
Накопленный опыт - гарантия моего профессионализма.
- Услуги
- Дизайн интерьера и декорирование жилых помещений
- Регионы обслуживания
- Москва. Россия
- Испания
- Италия
- Франция.
- Адрес
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121059 Москва, Россия
Россия
+7-9854155161 designkot.ru