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Владимир Кот
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 13Проекты (13) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • КОТТЕДЖ НА НОВОЙ РИГЕ, Владимир Кот Владимир Кот Загородные дома
    КОТТЕДЖ НА НОВОЙ РИГЕ, Владимир Кот Владимир Кот Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    КОТТЕДЖ НА НОВОЙ РИГЕ, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн
    +8
    КОТТЕДЖ НА НОВОЙ РИГЕ
    ЖК ЦАРЕВ САД, Владимир Кот Владимир Кот Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    ЖК ЦАРЕВ САД, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Коричневый
    ЖК ЦАРЕВ САД, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн
    +7
    ЖК ЦАРЕВ САД
    КВАРТИРА НА МОЖАЙКЕ, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Бежевый
    КВАРТИРА НА МОЖАЙКЕ, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн
    КВАРТИРА НА МОЖАЙКЕ, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн
    +11
    КВАРТИРА НА МОЖАЙКЕ
    Современный минимализм, Владимир Кот Владимир Кот Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Коричневый
    Современный минимализм, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Современный минимализм, Владимир Кот Владимир Кот Кухонные блоки МДФ Белый
    +3
    Современный минимализм
    Апартаменты в Сити , Владимир Кот Владимир Кот Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Апартаменты в Сити , Владимир Кот Владимир Кот Столовая комната в стиле модерн Бежевый
    Апартаменты в Сити , Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Серый
    +5
    Апартаменты в Сити
    Московский модерн, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    Московский модерн, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    Московский модерн, Владимир Кот Владимир Кот Гостиная в стиле модерн Дерево Янтарный / Золотой
    +7
    Московский модерн
    Показать все 13 проекты

    Занимаюсь дизайном интерьеров жилых помещений более 25 лет. Мои проекты реализованы в Москве, Санкт-Петербурге, Украине, Казахстане, Испании и Франции.

    Имею возможность прямых поставок мебели, текстиля, ковров, светильников, картин, предметов интерьера, посуды, хрусталя, изделий из бронзы и серебра от производителей Испании, Италии и Франции.

    Накопленный опыт - гарантия моего профессионализма.

    Услуги
    Дизайн интерьера и декорирование жилых помещений
    Регионы обслуживания
    • Москва. Россия
    • Испания
    • Италия
    • Франция.
    Адрес
    121059 Москва, Россия
    Россия
    +7-9854155161 designkot.ru
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