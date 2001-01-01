Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Art People Group
Архитекторы Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Клубный ресторан-бар SOHO в г. Саратов проект Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в стиле лофт
    Клубный ресторан-бар SOHO в г. Саратов проект Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в стиле лофт
    Клубный ресторан-бар SOHO в г. Саратов проект Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в стиле лофт
    +14
    Клубный ресторан-бар SOHO в г. Саратов проект Art People Group
    Проект ночного шоу клуба DOBERMAN от Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект ночного шоу клуба DOBERMAN от Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в эклектичном стиле
    Проект ночного шоу клуба DOBERMAN от Art People Group, Art People Group Art People Group Конференц-центры в эклектичном стиле
    +25
    Проект ночного шоу клуба DOBERMAN от Art People Group

    Арт Пипл Групп работает  в сфере коммерческих интерьеров с 2001 года. Реализовано более 400 проектов ресторанов, баров, ночных клубов, кафе, отелей и развлекательных центров по всему миру.

    Компания делает все проекты под ключ!

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • оснащение
    • строительство
    • надзор.
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Москва
    Адрес
    Духовской переулок 17 стр.11
    115191 Москва
    Россия
    +7-4957349960 www.artpeople.ru
    Законное владение

    Россия, Москва, Духовской пер. 17 стр.11

      Add SEO element