Арт Пипл Групп работает в сфере коммерческих интерьеров с 2001 года. Реализовано более 400 проектов ресторанов, баров, ночных клубов, кафе, отелей и развлекательных центров по всему миру.
Компания делает все проекты под ключ!
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьеров
- оснащение
- строительство
- надзор.
- Регионы обслуживания
- Весь мир и Москва
- Адрес
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Духовской переулок 17 стр.11
115191 Москва
Россия
+7-4957349960 www.artpeople.ru
Законное владение
Россия, Москва, Духовской пер. 17 стр.11