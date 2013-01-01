Архитектурное бюро “Skyline Architect” начинает свою историю с 2013 года. Бюро объединило как молодых талантливых специалистов, так и членов Союза Архитекторов России – профессионалов с многолетним опытом. Мы тесно сотрудничаем с ведущими конструкторами, инженерами и технологами, поэтому можем обеспечить уверенность заказчика в надежности инженерных и архитектурных решений.