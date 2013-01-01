Архитектурное бюро “Skyline Architect” начинает свою историю с 2013 года. Бюро объединило как молодых талантливых специалистов, так и членов Союза Архитекторов России – профессионалов с многолетним опытом. Мы тесно сотрудничаем с ведущими конструкторами, инженерами и технологами, поэтому можем обеспечить уверенность заказчика в надежности инженерных и архитектурных решений.
- Услуги
- Гражданское проектирование. Дизайн частных и общественных интерьеров. Проектирование загородного жилья
- домов и коттеджей
- малоэтажное строительство. Перепланировка
- реконструкция.
- Регионы обслуживания
- Любые регионы и Г.Ярославль
- Награды компании
- Лучший проект городского парка в выставке
Вся недвижимость, ипотека и строительство2014 г.
- Шорт-лист конкурса
Социальная революция2014 г.
- Лучший проект городского парка в выставке
- Адрес
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ул. Свободы, д.1/2, оф.31
150000 Г.Ярославль
Россия
+7-9806602735 skylinearch.ru