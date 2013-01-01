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Skyline Architect
Архитекторы Г.Ярославль
Обзор 1Проекты (1) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Частный жилой дом Xo-house, Skyline Architect Skyline Architect Дома в скандинавском стиле
    Частный жилой дом Xo-house, Skyline Architect Skyline Architect Дома в скандинавском стиле
    Частный жилой дом Xo-house, Skyline Architect Skyline Architect Дома в скандинавском стиле
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    Частный жилой дом Xo-house

    Архитектурное бюро “Skyline Architect” начинает свою историю с 2013 года. Бюро объединило как молодых талантливых специалистов, так и членов Союза Архитекторов России – профессионалов с многолетним опытом. Мы тесно сотрудничаем с ведущими конструкторами, инженерами и технологами, поэтому можем обеспечить уверенность заказчика в надежности инженерных и архитектурных решений.

    Услуги
    • Гражданское проектирование. Дизайн частных и общественных интерьеров. Проектирование загородного жилья
    • домов и коттеджей
    • малоэтажное строительство. Перепланировка
    • реконструкция.
    Регионы обслуживания
    Любые регионы и Г.Ярославль
    Награды компании
    • Лучший проект городского парка в выставке Вся недвижимость, ипотека и строительство 2014 г.
    • Шорт-лист конкурса Социальная революция 2014 г.
    Адрес
    ул. Свободы, д.1/2, оф.31
    150000 Г.Ярославль
    Россия
    +7-9806602735 skylinearch.ru

    Отзыв

    Артем Плюснин
    Здесь работают профессионалы своего дела, любящие свою работу. Индивидуальный подход, качественное исполнение и отличная архитектура.
    больше 3 лет назад
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